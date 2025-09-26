Asl4, Settimana dell’allattamento al seno materno, open day e convegno

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione della Settimana mondiale per l’allattamento materno (1-7 ottobre 2025), i consultori familiari della Asl di Teramo organizzano una serie di open day (LOCANDINA) dedicati a mamme, papà e famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma prevede incontri tematici, laboratori pratici, momenti di confronto e attività esperienziali sul valore dell’allattamento, la genitorialità, il benessere del neonato e della mamma – viene evidenziato sul sito web. Ogni consultorio proporrà iniziative specifiche, con la presenza di professionisti qualificati (ostetriche, ginecologi, psicologi, assistenti sociali e infermieristico e operatori sanitari) per offrire supporto, informazioni e strumenti concreti alle famiglie – A chiusura della settimana, tutta l ‘equipe consultoriale della Asl di Teramo organizza un evento conclusivo che si svolgerà l’11 ottobre al Palazzo Kursaal a Giulianova Lido (PROGRAMMA), con la partecipazione di professionisti del settore e momenti di approfondimento scientifico e divulgativo, musica classica, dedicati all’allattamento e alla salute materno-infantile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’occasione per conoscere i servizi consultoriali, rafforzare le competenze genitoriali e promuovere sani stili di vita fin dalla nascita – viene evidenziato sul sito web. Il tema centrale dell’edizione di quest’anno della Settimana mondiale dell’allattamento materno è “Dare priorità all’allattamento al seno: creare sistemi di sostegno sostenibili” L’importanza del latte materno è riconosciuta in tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di allattare i neonati esclusivamente al seno durante i primi sei mesi di vita e di continuare l’allattamento al seno dopo l’introduzione di alimenti complementari fino all’età di due anni o più. L’allattamento al seno non solo apporta benefici alla salute della madre e del bambino, ma contribuisce significativamente a ridurre l’impatto ambientale associato all’alimentazione artificiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Numerosi studi dimostrano che la produzione e l’utilizzo di alimenti per l’infanzia prodotti artificialmente hanno un impatto maggiore sull’ambiente rispetto all’allattamento al seno – riporta testualmente l’articolo online. E’ quindi importante chiedere supporto e suggerimenti sull’allattamento al seno al personale qualificato sia nei consultori che in ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 26.9.2025

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it