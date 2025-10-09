Asl4, Settimana mondiale dell’allattamento, successo degli open day

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Sabato mattina evento finale con un incontro al Kursaal di Giulianova Si è conclusa la prima parte delle iniziative dedicate alla Settimana mondiale dell’allattamento che ha visto coinvolte le équipe multidisciplinari dei consultori familiari della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. In quelli di Teramo, Atri, Giulianova, Nereto e Roseto si sono svolte una serie di iniziative incentrate sulla pratica dell’allattamento, approfondendo i benefici ad essa correlati, come il benessere psicologico ed emotivo del bambino, la relazione e la comunicazione madre-figlio, la connessione tra allattamento, bisogni del bambino e il suo sviluppo emotivo e relazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Negli open day sono state effettuate attività consuete dei consultori come il massaggio neonatale, che riconferma quanto il contatto fisico aiuti a rafforzare tale legame e quanto il “latte” non è solo un alimento fondamentale per la crescita del bambino ma è anche cibo per la sua mente, per il suo sviluppo emotivo e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono state poi diffuse brochure realizzate dalle unità operative di Ostetricia e Pediatria di Teramo e Sant’Omero che promuovono il coinvolgimento dei papà, sottolineandone la presenza e l’importanza accanto alla mamma durante l’allattamento – riporta testualmente l’articolo online. Le esperienze riportate da alcune mamme, inoltre, hanno arricchito le giornate e indicato quanto sia importante il sostegno della rete familiare e amicale in quanto la genitorialità, soprattutto quando si attraversano momenti di difficoltà, va aiutata e non giudicata – si legge sul sito web ufficiale. A conclusione, si terrà sabato 11 ottobre un evento aperto a tutta la cittadinanza: dalle ore 9 al Kursaal di Giulianova saranno approfonditi i vantaggi sanitari e sociali dell’allattamento attraverso i contributi offerti da esperti del settore, sia in ambito sanitario che sociosanitario – riporta testualmente l’articolo online. Ufficio stampa ASL TERAMO 9.10.2025

