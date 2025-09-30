Asl4, Siesp: in pensione Marina Danese, oggi ultimo giorno di lavoro

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Da domani Marina Danese, direttore della Uoc Igiene, epidemiologia e sanità pubblica della Asl di Teramo, andrà in pensione, concludendo un lungo percorso professionale, contraddistinto da impegno costante e competenza al servizio della collettività. Teramana, specializzata in Igiene e medicina preventiva e in Ginecologia e ostetricia, nel 1990 è entrata in servizio nell’unità operativa di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, maturando un’esperienza che l’ha portata ad assumerne la direzione nel 2024. Nel corso della sua carriera, ha coordinato e partecipato a numerosi progetti in diversi ambiti della salute pubblica: dalla prevenzione alle campagne vaccinali, dalla sorveglianza epidemiologica ai programmi di screening. Ha fatto parte di commissioni e gruppi di lavoro, occupandosi anche di tutela dell’ambiente, sicurezza delle strutture sanitarie e autorizzazioni – aggiunge la nota pubblicata. Accanto all’attività clinica e organizzativa, ha affiancato una cura costante nella didattica e nella formazione delle professioni sanitarie – si apprende dalla nota stampa. “La dottoressa Danese ha rappresentato per decenni una risorsa preziosa per la nostra azienda – viene evidenziato sul sito web. Con professionalità, dedizione e grande capacità organizzativa ha garantito qualità e continuità ai servizi di igiene e sanità pubblica, sempre con attenzione ai bisogni della comunità. A lei vanno il ringraziamento sincero e l’augurio, a nome di tutta l’azienda, per una pensione serena e ricca di soddisfazioni”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia che insieme al direttore amministrativo Franco Santarelli e a quello sanitario Maurizio Brucchi oggi ha voluto consegnarle un simbolo di riconoscenza per la lunga attività svolta all’interno della Asl. Ufficio stampa ASL TERAMO 30.9.2025

