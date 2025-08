Asl4, Silvi, apre il cantiere della Casa di comunità e il distretto si sposta

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Il distretto sanitario di Silvi, dall’11 agosto, si sposterà nel poliambulatorio Stenella “Le Dune” in via Adige 1, per consentire l’inizio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dello stabile, posto sulla Statale 16 sud, che ospiterà la Casa di comunità spoke di Silvi – precisa la nota online. In particolare saranno spostati i seguenti servizi sanitari: la sede di continuità assistenziale, il servizio vaccinazioni, il centro prelievi, il Cup-cassa, la sede locale della Cri di Silvi con il personale 118 associato – aggiunge testualmente l’articolo online. I giorni e gli orari di attività dei servizi in questione non subiranno variazioni e cioè: il servizio di continuità assistenziale è notturno e festivo (numero unico Asl 0861-440620), il servizio vaccinazioni è attivo il giovedì ore 9,30-13 (tel. 085-9353487), il centro prelievi il lunedì e giovedì ore 8-11 (te – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 085-8707904), Cup-cassa il lunedì e giovedì ore 8-14 (tel. 085-8707904). La sede del distretto sull’Adriatica è interessata da lavori di ristrutturazione e ampliamento per la realizzazione della Casa di comunità spoke, con una spesa totale di 862mila euro, finanziati con fondi Pnrr. Sono otto le case di comunità in corso di realizzazione su tutto il territorio provinciale per un investimento di 12,8 milioni circa – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 5.8.2025

