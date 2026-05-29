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Attualità

Asl4, Stenosi della carotide e aneurisma cerebrale trattati in un unico intervento

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Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Radiologia interventistica, primo impianto di nuove spirali endovascolari   Due gravi patologie trattate in un unico intervento mininvasivo, senza incisioni chirurgiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È il traguardo raggiunto dalla Uoc Radiologia interventistica dell’ospedale Mazzini, diretta da Pietro Filauri, dove è stato eseguito con successo il primo impianto in Italia di innovative spirali “i-ed-coils”. Il dispositivo è stato utilizzato nel corso di un complesso intervento endovascolare su D.F.M., paziente di 68 anni della provincia di Teramo, affetto da diverse patologie concomitanti, tra cui una stenosi serrata della carotide interna destra e un aneurisma cerebrale, anch’esso localizzato a destra – si apprende dal portale web ufficiale. Entrambe le condizioni necessitavano di trattamento, ma il rischio chirurgico era molto elevato – recita il testo pubblicato online. Intervenire soltanto su una delle due patologie avrebbe comportato rischi estremamente elevati per il paziente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo è stato scelto un approccio combinato in un’unica seduta operatoria – viene evidenziato sul sito web. Responsabile della programmazione e dell’esecuzione dell’intervento è stata Maria Valeria Micelli, primo operatore della procedura, con il collega Matteo De Tiberis. Con loro hanno collaborato l’équipe anestesiologica e il personale sanitario composto da tecnico di radiologia, infermiere strumentista e operatore socio-sanitario – riporta testualmente l’articolo online. L’intervento è stato eseguito con tecnica endovascolare attraverso una puntura percutanea arteriosa all’inguine e senza incisioni chirurgiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. In una prima fase è stato posizionato uno stent carotideo; successivamente, nella stessa seduta operatoria, è stata effettuata l’embolizzazione dell’aneurisma cerebrale mediante innovative spirali “i-ed coils”. Si tratta di dispositivi estremamente sottili che consentono l’utilizzo di microcateteri di piccolissime dimensioni, rendendo la procedura ancora meno invasiva – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento, in anestesia generale, è durato circa due ore e si è concluso senza complicanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il paziente si è risvegliato immediatamente dopo la procedura ed è stato dimesso dopo 48 ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questo intervento rappresenta un risultato di grande rilievo per la nostra Azienda sanitaria, perché unisce elevata specializzazione, innovazione tecnologica e approccio mininvasivo”, dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “essere i primi in Italia a utilizzare queste nuove spirali conferma la capacità dei nostri professionisti di adottare tecnologie all’avanguardia e offrire ai pazienti trattamenti sempre più sicuri ed efficaci”.                                                                                            Ufficio stampa                                                                                              ASL TERAMO 29.5.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

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