Asl4, Subappalto delle pulizie all’ospedale di Atri, la Dussmann paga gli arretrati

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:In via di risoluzione i problemi legati al subappalto delle pulizie all’ospedale di Atri – L’impresa appaltatrice Dussmann ha infatti attivato la surroga nei confronti della ditta subappaltatrice Ecosystem 2000, in modo da pagare le somme arretrate ai lavoratori – Da interlocuzioni avute dalla Asl con l’impresa appaltatrice questa prevede di riuscire a liquidare l’arretrato entro maggio _ sono in corso i conteggi degli emolumenti _ con possibilità di versare ai lavoratori un acconto a breve – si apprende dalla nota stampa. Inoltre l’Ecosystem 2000 cesserà il servizio il 30 aprile e dal 1° maggio subentrerà la Testardi srl che già svolge servizio in subappalto all’interno dell’ospedale di Sant’Omero – riporta testualmente l’articolo online. “La Asl segue l’evoluzione della vicenda da vicino, abbiamo sempre mostrato una particolare attenzione in questi casi, soprattutto quando coinvolgono i lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. La Dussmann ci ha assicurato che sta velocizzando al massimo i tempi per il pagamento degli arretrati – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre il cambio di subappalto avverrà a giorni, e con una ditta di provata affidabilità”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 28.4.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it