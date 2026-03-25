Asl4, Teatro e inclusione, venerdì sul palco la compagnia del Centro diurno

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Nuovo appuntamento con il teatro e l’inclusione sociale per il Centro diurno di Giulianova – La compagnia teatrale “Gli origami del pensiero”, del Centro diurno gestito dalla cooperativa Filadelfia e afferente al Centro di salute mentale di Giulianova, porterà in scena il suo sesto spettacolo – recita il testo pubblicato online. Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30, nella sala polifunzionale “I Pioppi” di Giulianova, la compagnia presenterà una rivisitazione de “Il medico dei pazzi”, celebre commedia di Eduardo Scarpetta – viene evidenziato sul sito web. Lo spettacolo, che mantiene la brillantezza e la leggerezza dell’opera originale, ruota attorno alle vicende di uno zio e del suo giovane nipote, protagonisti di situazioni imprevedibili e comiche, in cui il gioco degli equivoci genera momenti di autentico divertimento – La messa in scena valorizza la vivacità dei personaggi e il ritmo serrato della narrazione, alternando scene corali a momenti di dialogo più intimo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa si inserisce nelle attività del Centro diurno, da tempo impegnato nella promozione di percorsi volti a favorire inclusione, espressione e partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto è realizzato con il supporto del Dipartimento di salute mentale diretto da Domenico De Berardis, della referente del Centro diurno Cinzia Silvestrini, della cooperativa Filadelfia, del comune di Giulianova e della Fondazione Tercas. “Progetti come questo dimostrano quanto le attività espressive e culturali possano rappresentare un importante strumento di inclusione e benessere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il teatro, in particolare, offre occasioni di crescita personale e relazionale, contribuendo a mettere al centro la persona e le sue capacità”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – Brochure Brochure Ufficio stampa ASL TERAMO 25.3.2026

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it