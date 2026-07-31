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Attualità

Asl4, Terapia emodepurativa, donata una targa dalla famiglia di un paziente

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Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Un gesto di gratitudine verso chi ogni giorno si prende cura delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È quello compiuto dalla famiglia di Attilio Frezza, paziente seguito per molti anni dalla Uos di Terapia emodepurativa dell’ospedale di Giulianova, in ricordo del proprio congiunto – riporta testualmente l’articolo online. La donazione è avvenuta nel corso di una informale cerimonia, alla presenza della moglie Liliana, dei figli Luigi e Claudia, della responsabile dell’unità operativa Annamaria D’Ostilio e del personale del reparto – riporta testualmente l’articolo online. Un gesto di riconoscenza nei confronti del personale sanitario per la professionalità, l’attenzione e la vicinanza dimostrate quotidianamente ai pazienti – precisa il comunicato. “Questa donazione testimonia il prezioso rapporto di fiducia che si costruisce ogni giorno tra pazienti e professionisti sanitari”, ha dichiarato il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. “Comunicare è curare”, ha aggiunto D’Ostilio, ricordando quanto ascolto, empatia e relazione siano fondamentali per una sanità centrata sulla persona e parte integrante del percorso di cura – “La consegna di questa targa rappresenta un segno tangibile che stiamo procedendo nella direzione giusta”, ha affermato il direttore della Uoc di Nefrologia e Dialisi di Teramo Luigi Amoroso che proprio oggi conclude il suo lungo percorso professionale e da domani sarà in pensione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

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