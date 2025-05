Asl4, Torna “Carotidi in piazza”, ecodoppler gratuiti a Basciano

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Torna “Carotidi in piazza”, iniziativa di prevenzione della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’equipe della Uoc Chirurgia Vascolare, diretta da Gabriele Pagliariccio, in collaborazione con il Comune di Basciano ha organizzato una giornata di prevenzione delle malattie cardio-vascolari per domenica prossima, 25 maggio, mediante l’effettuazione di esami ecodoppler gratuiti per visualizzare le arterie carotidi, sede prioritaria di aterosclerosi – precisa la nota online. La popolazione si è potuta prenotare nei giorni precedenti, ora le prenotazioni sono chiuse – “Carotidi in piazza” è stata preceduta da un incontro pubblico aperto alla popolazione nel quale l’equipe della Chirurgia Vascolare ha spiegato quali azioni mettere in atto per prevenire le malattie cardio-vascolari – aggiunge la nota pubblicata. Gabriele Pagliariccio, Antonio Villani ed Enrico Franceschini hanno dato indicazioni preziose come l’abolizione del fumo, il controllo della pressione arteriosa, l’incremento dell’attività fisica e il controllo della dislipidemia – viene evidenziato sul sito web. Presente all’incontro, oltre all’amministrazione comunale, anche il medico di medicina generale Gabriella Pesolillo – recita il testo pubblicato online. Ufficio stampa ASL TERAMO 23.5.2025

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it