Asl4, TRASFERIMENTO SEDE DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA) DI SILVI DAL 22/06/2026

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Al via gli spostamenti nella Casa della Comunità di Silvi – precisa la nota online. Da oggi la sede di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di SILVI, temporaneamente collocata all’interno del poliambulatorio Stenella “Le Dune” in via Adige, viene trasferita nella Casa della Comunità di Silvi, in via Statale Nord. Il trasferimento avviene nella mattinata al fine di permettere alle ore 20 di oggi la regolare ed ordinaria apertura della nuova sede di Continuità Assistenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Contemporaneamente, sempre oggi, anche il CENTRO PRELIEVI sarà operativo dalle ore 8 nella Casa della Comunità in via Statale Nord e non più nella sede alle Dune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Servizio VACCINAZIONI e il CONSULTORIO FAMILIARE saranno trasferiti a fine mese .

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it