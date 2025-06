Asl4, Truffa con sms, la Asl mette in guardia i cittadini

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Alcuni cittadini stanno ricevendo sms sul telefonino con scritto “Si prega di contattare i nostri uffici ASI al seguente numero: 895…. Per comunicazioni che La riguardano”. Chi ha contattato il numero indicato è stato messo in attesa e, trattandosi di un numero a pagamento, l’intera telefonata gli è stata addebitata oltre a quanto previsto dal piano tariffario – aggiunge testualmente l’articolo online. Visto che la sigla può facilmente essere confusa con quella della Asl, l’Azienda sanitaria di Teramo informa la popolazione che non ha attivato numeri del genere e che si tratta di una truffa, peraltro estesa a molti centri in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Si invitano dunque i cittadini a non contattare il numero indicato che corrisponde ai cosiddetti “Numeri a sovrapprezzo”. Ufficio stampa ASL TERAMO 19.6.2025

