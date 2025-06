Asl4, Uccp di circonvallazione Ragusa, nessun trasferimento a breve

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Non è previsto “a brevissimo” nessun trasferimento dell’Uccp di circonvallazione Ragusa in Contrada Casalena, come sostenuto dal Tribunale della Salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale si concretizzerà fra più di un anno con la costruzione delle Case di comunità e degli ospedali di comunità. Questo è quanto disposto dal Dm 77, il decreto ministeriale che, in linea con il Pnrr, definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, definendo le nuove strutture e l’organizzazione per una sanità più vicina al cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Impossibile adesso prevedere spostamenti di servizi sanitari dalla palazzina di circonvallazione Ragusa, che a tempo debito verranno condivisi con la città. Torniamo a ribadire anche in questa occasione che generare allarmi infondati, come abbiamo letto negli ultimi giorni ad opera di alcune associazioni ed esponenti politici, non fa altro che disorientare la popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 3.6.2025

