Asl4, Uccp, incontri con i medici di medicina generale

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Non c’è alcun piano della Asl di chiudere le Uccp, importante presidio sanitario sul territorio su cui la Asl punta da anni, tanto da avere un primato in Abruzzo sia per i numeri che per il tipo di attività svolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quello che adesso cambia, rispetto al passato, è però la normativa di riferimento, a partire dal Dm 77 fino all’accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale – si apprende dalla nota stampa. Le nuove norme nazionali e le direttive regionali indicano modalità di retribuzione dei medici diverse da quelle adottate finora – viene evidenziato sul sito web. Per adeguarsi verrà definito un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, facendo riferimento a quanto disposto dalle norme statali, il personale di supporto delle Uccp verrà fornito dalla Asl, anche perché quando si apriranno le Case di comunità, che ingloberanno le Uccp, il personale utilizzato dovrà essere strutturato – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la Asl è basilare la condivisione e il coinvolgimento diretto dei medici, non solo per il tramite delle organizzazioni sindacali – precisa il comunicato. Per illustrare dunque nel dettaglio il passaggio alla nuova modalità, la Asl ha organizzato due incontri con i medici di medicina generale, che si terranno il 14 e il 28 giugno, il primo a Teramo e il secondo a Roseto – riporta testualmente l’articolo online. Sarà un momento di confronto e di chiarimento utile per segnalare e dissipare dubbi – aggiunge la nota pubblicata. I medici di medicina generale sono fondamentali per questa organizzazione che punta ad assicurare sempre più un’assistenza di prossimità e che mira a rafforzare il ruolo della medicina territoriale come primo punto di contatto e riferimento per la salute della comunità. Hanno consentito alle Uccp, con gli altri professionisti sanitari, di dare risposte ai bisogni di salute complessi – precisa il comunicato. Ufficio stampa ASL TERAMO 11.6.2025

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it