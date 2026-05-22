Asl4, Un orto in città, progetto di riabilitazione per i pazienti del Csm di S. Egidio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Proseguono le attività riabilitative e di inclusione sociale del Centro di salute mentale della Val Vibrata, guidato da Patricia Giosuè, attraverso interventi di ortoterapia e percorsi occupazionali in ambiente naturale – In questo contesto si inserisce il progetto del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata “Polmone Verde Cittadino”, in fase di avvio, relativo a un’area, attigua al distretto sanitario, concessa in comodato d’uso all’amministrazione comunale e destinata a interventi di riqualificazione ambientale e valorizzazione del verde pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto prevede la destinazione di una porzione dell’area ad attività di ortoterapia per gli utenti del Centro diurno, con funzioni di inclusione sociale e partecipazione attiva – L’iniziativa si inserisce all’interno di un’offerta riabilitativa ampia, articolata e basata su evidenze scientifiche, che comprende complessivamente 16 attività riabilitative, integrate tra loro e finalizzate al recupero delle autonomie personali, delle competenze relazionali e del benessere psicosociale – si apprende dalla nota stampa. Le attività si collocano in un approccio integrato ispirato ai principi “one health”, che riconoscono la stretta connessione tra salute umana, ambiente e relazioni sociali – In questa prospettiva, il contatto con la natura e la cura degli spazi verdi rappresentano strumenti di supporto al percorso riabilitativo che agiscono su più livelli: dalla stimolazione sensoriale, utile al radicamento nel presente e al benessere emotivo, alla valorizzazione della ciclicità dei processi naturali, che favorisce pazienza, continuità e riduzione dell’impulsività. L’approccio considera inoltre la dimensione ambientale e relazionale come parte integrante del percorso riabilitativo, promuovendo la biodiversità come fattore di benessere, le relazioni significative anche attraverso il contatto con il mondo animale e la sostenibilità ambientale come elemento di partecipazione attiva e responsabilizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le attività costituiscono quindi un percorso terapeutico che utilizza il contatto con la natura come strumento di supporto al recupero delle autonomie personali, delle competenze relazionali e del benessere psicosociale – Gli utenti del Centro diurno hanno difatti recentemente svolto attività di piantumazione e orto-florovivaismo in uno spazio del Centro, nell’ambito delle attività già attive – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il progetto ‘Polmone Verde Cittadino’ rappresenta un esempio concreto di come la riabilitazione psichiatrica possa uscire dai contesti tradizionali per integrarsi pienamente con il territorio e la comunità. Le attività di ortoterapia offrono agli utenti opportunità reali di attivazione, socializzazione e recupero delle autonomie, in un contesto che unisce valore terapeutico e valore sociale”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. “La bellezza rappresenta un elemento di cura, in quanto un ambiente riqualificato e condiviso, con il coinvolgimento degli utenti e a loro beneficio, contribuisce non solo all’abbellimento degli spazi, ma anche a favorire negli utenti un senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla vita della comunità, in linea con i principi dell’inclusione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto valorizza una forte integrazione con il territorio e una collaborazione interprofessionale tra istituzioni e servizi, con l’obiettivo di promuovere benessere, socialità e qualità”, ha commentato il sindaco di Sant’Egidio Annunzio Amatucci – aggiunge la nota pubblicata. Ufficio stampa ASL TERAMO 22.5.2026

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it