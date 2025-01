Asl4, Unione dei Comuni Val Vibrata, la Asl incontra i sindaci Di Giosia: “Nessun taglio alle attività della sanità vibratiana”

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Si è svolta stamattina nella sede dell’Unione dei Comuni Val Vibrata una riunione fra la direzione strategica della Asl e i 12 sindaci della vallata, o loro delegati – All’incontro, convocato dalla presidente dell’Unione Cristina Di Pietro, erano presenti per la Asl il direttore generale Maurizio Di Giosia, quello amministrativo Franco Santarelli e quello sanitario Maurizio Brucchi – aggiunge la nota pubblicata. Insieme a loro, il direttore della Uoc di Ostetricia e ginecologia di Teramo e Sant’Omero Alessandro Santarelli – aggiunge la nota pubblicata. L’attenzione è stata catalizzata infatti, per buona parte della riunione, su quello che sugli organi di stampa è stato definito il “depotenziamento” dell’Ostetricia e ginecologia di Sant’Omero – aggiunge testualmente l’articolo online. I tre direttori hanno spiegato che, secondo i progetti della Asl, in realtà è tutto il contrario – “Non c’è stato né ci sarà alcun taglio, anzi – aggiunge la nota pubblicata. Da tempo, ormai, è stata superata una vecchia, direi vecchissima, ottica basata sulla frammentazione dei reparti tradizionali: non ha senso replicare nei quattro ospedali inutili doppioni ma ha invece un notevole valore fornire in ogni ospedale alte professionalità e specializzazioni in grado di dare risposte efficaci ai bisogni di salute – si apprende dalla nota stampa. Questo modello è tanto più valido quando riguarda la creazione di una rete che mette in collegamento e in stretta coordinazione due reparti della stessa specialità o interdisciplinari”, ha spiegato Di Giosia, “Il nodo centrale dunque non è la presunta perdita di autonomia delle unità operative trasformate da Uoc in Uosd o Uos: io direi che invece il collegamento virtuoso fra due unità operative è una risorsa – si apprende dal portale web ufficiale. La Uoc nel nuovo modello di sanità può essere un vincolo e un elemento di fragilità. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Sant’Omero sta vivendo un periodo di intensa attività grazie anche al fatto che l’organico medico è composto da nove ginecologi strutturati più il primario (in comune con Teramo). Tutto questo ci consente di incrementare l’attività ambulatoriale e ostetrica – si legge sul sito web ufficiale. Non solo: abbiamo appena istituito, accanto alla “famosa” Uos di Ostetrica e ginecologia, una Uos di Ecografia ginecologica di secondo livello, fondamentale per l’adeguatezza del percorso chirurgico delle pazienti e per il follow-up. Mi piace a questo riguardo sottolineare che ormai l’ospedale Val Vibrata è diventato un punto di riferimento non solo regionale, ma anche extraregionale per la chirurgia ricostruttiva del pavimento pelvico in collaborazione con il reparto di proctologia a direzione universitaria di Sant’Omero, diretto dal professor Pietroletti”. “Non c’è, non c’è stata e non ci sarà alcuna riduzione dei servizi”, ha spiegato Brucchi, “che il reparto sia centrale, nelle strategie della Asl, lo dimostrano i dati: ad esempio nel 2024 vi sono stati 620 parti, allo stesso livello di quelli di Teramo, che sono stati 640. Non solo: il trend nazionale legato alla denatalità, che porta dunque a una riduzione del numero di parti, a Sant’Omero è più ridotto”. Centralità dell’ospedale confermata dal fatto che la Asl sta spendendo più di 3 milioni di euro per l’acquisto di una Tac di ultima generazione e di un telecomandato già in attività, e di una risonanza magnetica da 1,5 tesla che entrerà in funzione ai primi del 2026. “Parlare di perdita di autonomia è fuorviante”, ha sottolineato Franco Santarelli, “che si tratti di Uoc, Uosd o Uos ogni unità operativa va intesa all’interno di una visione e programmazione complessiva aziendale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I vari settori, dal punto di vista funzionale, sono interdisciplinari e contribuiscono, interagendo fra loro, a dare prestazioni di alto livello al paziente – si apprende dalla nota stampa. Se poi parliamo di gestione delle risorse, l’autonomia è integra sia che parliamo di Uoc che di Uos”. “Oggi i medici sono sempre di meno, quindi possono scegliere dove lavorare”, ha spiegato Alessandro Santarelli, “e sono attratti da ospedali Hub. Il fatto di avere una Uos ci consente di far girare i medici e non avere problemi di personale – si apprende dalla nota stampa. Non è un caso se a Sant’Omero abbiamo ben 9 ginecologi strutturati – precisa la nota online. Sono importanti l’attività e progetto, non la nomenclatura – viene evidenziato sul sito web. Quello che dispiace è che dopo gli articoli pubblicati negli ultimi giorni, siamo tempestati da telefonate di persone che ci chiedono se chiuderemo”. Un argomento sottolineato da Di Giosia: “Polemiche speciose e infondate come quelle a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni _ e che in effetti vengono reiterate da tempo _ hanno ottenuto un unico, grande e perverso effetto: quello di disorientare la popolazione, di creare timori – Proprio quella popolazione che si sbandiera di voler tutelare con questi annunci allarmistici”. https://www.aslteramo – recita il testo pubblicato online. it/wp-content/uploads/2025/01/HnVideoEditor_2025_01_29_124916302.mp4 Ufficio stampa ASL TERAMO 29.1.2025

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it