Asl4, Violenza al Pronto soccorso di Giulianova, nessun operatore coinvolto

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Episodio di violenza accaduto nel Pronto soccorso di Giulianova: sono ingenti i danni causati da uno straniero con problemi psichiatrici, accompagnato in ospedale a metà mattinata in un’ambulanza scortata dai carabinieri – Appena arrivato al Pronto soccorso l’uomo ha dato in escandescenze e i cinque carabinieri presenti non sono riusciti ad immobilizzarlo prima che distruggesse gli arredi della stanza dove si svolgono le consulenze psichiatriche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’uomo ha anche rotto un muro del corridoio prima di essere definitivamente bloccato dai carabinieri presenti, supportati dalla guardia giurata in servizio (il presidio è attivo in Pronto soccorso h 24). Nessun operatore sanitario è stato coinvolto nell’episodio di violenza – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 18.3.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it