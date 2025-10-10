Asl4, Volontari e utenti di Csm e Centro diurno puliscono il Borsacchio

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina la Riserva del Borsacchio è diventata teatro di un’iniziativa di solidarietà e impegno ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I pazienti del Centro di salute mentale e del Centro diurno di Giulianova insieme agli operatori e a volontari _ in totale una quarantina di persone _ hanno dedicato la mattinata alla pulizia della riserva naturale – si apprende dalla nota stampa. Il progetto, promosso con il patrocinio della Asl di Teramo, rientra nelle attività del Centro diurno volte a favorire autonomia, benessere psicofisico e inclusione sociale – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un percorso consolidato del centro diurno, svolto in collaborazione con la Cooperativa Filadelfia e con le Guide della Riserva del Borsacchio, che quest’anno ha fatto tappa in una delle spiagge più belle della costa teramana, unica per il suo ecosistema – si legge sul sito web ufficiale. L’attività ha permesso agli utenti di mettere in pratica azioni concrete a beneficio dell’ambiente, favorendo collaborazione e momenti di condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Essa si inserisce in un progetto continuativo del Centro, che da tempo realizza iniziative in contatto con la natura e attività sociali a beneficio della comunità. Da due anni, infatti, gli utenti sono impegnati in esperienze di orticoltura terapia portate avanti con l’aiuto degli operatori della Cooperativa Filadelfia _ sotto la supervisione di Cinzia Silvestrini referente del Centro diurno diretto da Domenico De Berardis che è anche capo del Dipartimento di salute mentale _ con l’obiettivo di favorire la qualità della vita e le capacità cognitive, emotive e sociali attraverso il lavoro con la terra – si apprende dal portale web ufficiale. L’attività proseguirà a breve con una nuova raccolta delle olive nei terreni di proprietà della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. L’ecopsicologia e la psicologia ambientale dimostrano come l’ambiente abbia un profondo impatto sulla salute mentale: l’inquinamento, la perdita di biodiversità e la crisi climatica possono generare stress, ansia e depressione, mentre la consapevolezza ecologica favorisce il benessere psicologico – recita il testo pubblicato online. Promuovere una maggiore connessione con la natura, il rispetto dei suoi ritmi e la consapevolezza della propria appartenenza all’ambiente rappresenta un elemento fondamentale per l’equilibrio psicologico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Progetti come questo dimostrano concretamente quanto prendersi cura dell’ambiente possa generare benessere, inclusione e relazioni autentiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La salute mentale si costruisce anche così: con attività che mettono al centro la persona e la comunità”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia che ha ringraziato gli operatori e le Guide, presiedute da Marco Borgatti, per la preziosa collaborazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ufficio stampa ASL TERAMO 10.10.2025

