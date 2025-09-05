- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 5, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Zero alcol in gravidanza, a Roseto iniziativa di sensibilizzazione
Attualità

Asl4, Zero alcol in gravidanza, a Roseto iniziativa di sensibilizzazione

- Spazio Pubblicitario 02 -

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Il 9 settembre, in occasione della Giornata mondiale della Sindrome Feto-Alcolica (Fasd), la Asl di Teramo promuove un’iniziativa di sensibilizzazione nella piscina comunale “Giuseppe Celommi” di Roseto degli Abruzzi (ore 9-12). L’incontro, curato dalla Uoc Servizio per Dipendenze Patologiche, dalla Uosd Assistenza Consultoriale e dal Dipartimento Materno-Infantile della Asl di Teramo, sarà dedicato ai rischi dell’esposizione prenatale all’alcol e all’importanza dei primi mille giorni di vita del bambino – L’uso di alcol in gravidanza può causare gravi conseguenze per il bambino tra cui l’aborto spontaneo, parto prematuro, disturbi dello sviluppo, la natimortalità, la sindrome della morte improvvisa in culla, il parto pretermine, alcune malformazioni congenite, il basso peso alla nascita, il ritardo di sviluppo intrauterino, manifestazioni comprese nello spettro dei disordini feto-alcolici (Fasd). La mattinata prevede anche un’attività di acquaticità per gestanti e neonati, per promuovere uno stile di vita sano fin dai primi giorni di vita – si legge sul sito web ufficiale. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 5.9.2025

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it