Asl4, Zero alcol in gravidanza, a Roseto iniziativa di sensibilizzazione

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Il 9 settembre, in occasione della Giornata mondiale della Sindrome Feto-Alcolica (Fasd), la Asl di Teramo promuove un’iniziativa di sensibilizzazione nella piscina comunale “Giuseppe Celommi” di Roseto degli Abruzzi (ore 9-12). L’incontro, curato dalla Uoc Servizio per Dipendenze Patologiche, dalla Uosd Assistenza Consultoriale e dal Dipartimento Materno-Infantile della Asl di Teramo, sarà dedicato ai rischi dell’esposizione prenatale all’alcol e all’importanza dei primi mille giorni di vita del bambino – L’uso di alcol in gravidanza può causare gravi conseguenze per il bambino tra cui l’aborto spontaneo, parto prematuro, disturbi dello sviluppo, la natimortalità, la sindrome della morte improvvisa in culla, il parto pretermine, alcune malformazioni congenite, il basso peso alla nascita, il ritardo di sviluppo intrauterino, manifestazioni comprese nello spettro dei disordini feto-alcolici (Fasd). La mattinata prevede anche un’attività di acquaticità per gestanti e neonati, per promuovere uno stile di vita sano fin dai primi giorni di vita – si legge sul sito web ufficiale. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 5.9.2025

