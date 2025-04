Asma bambini, il 6 maggio spirometrie gratuite

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:gio 24 apr, 2025L’AQUILA – La Asl accende i riflettori sull’asma bronchiale in et? pediatrica: il 6 maggio spirometrie gratuite all’ospedale di L’Aquila, previa prenotazione telefonica, in occasione della giornata mondiale a tema – si legge sul sito web ufficiale. Il servizio Allergologia e broncopneumologia pediatrica del San Salvatore, diretto dalla dott.ssa Cecilia Fabiano, che fa capo alla Clinica pediatrica guidata dal prof. Vincenzo Salpietro, scende in campo come ogni anno con uno screening, nell’ambito di un’azione di prevenzione giustificata dai dati – precisa la nota online. In Occidente l’asma ? la malattia cronica pi? frequente in et? pediatrica e colpisce un bambino su 10, con effetti pesanti sulla vita delle famiglie e sulla frequenza scolastica – viene evidenziato sul sito web. Diventa quindi fondamentale la diagnosi precoce e la capacit? di cogliere i sintomi premonitori come tosse insistente, respiro frequente, piccoli fischi e sibili provenienti dal petto del bimbo – riporta testualmente l’articolo online. Lo screening del 6 maggio all’Aquila ? una delle numerose iniziative previste dal piano di prevenzione, per le diverse branche, messo a punto dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – Per usufruire delle spirometrie in programma il 6 maggio, riservate a pazienti tra 6-16 anni, che saranno effettuate dalle ore 8.30 alle 13.30, ? necessario prenotarsi nei giorni 29 aprile e 2 maggio, chiamando il numero 0862/ 368564, dalle ore 12 alle 14. “Per combattere la patologia”, dichiara Fabiano, “? necessario assicurare l’accesso ai trattamenti inalatori che sono essenziali sia per la terapia acuta sia per il controllo della malattia – si apprende dal portale web ufficiale. Familiarit? per asma o allergie, infezioni respiratorie, fumo di sigaretta, allergeni come acari, pollini e muffe, oltre ad aria fredda, sono alcune delle cause pi? comuni della malattia – La prevenzione resta l’arma pi? incisiva perch? consente di fare la diagnosi precoce” Il servizio di Allergologia e broncopneumologia pediatrica dell’ospedale aquilano ? in prima fila nell’assistenza dell’asma con 1.200 prestazioni complessive l’anno e 500 bambini in trattamento – aggiunge testualmente l’articolo online. In et? pediatrica la malattia insorge prima dei 5 anni anche se la diagnosi pu? essere difficile nei bambini molto piccoli. Secondo studi recenti l’asma colpisce dal 9% al 12% dei bambini in et? scolare; durante l’infanzia ? pi? comune nei maschi ma questa differenza tende a ridursi con l’et?.

