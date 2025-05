Asma: visite e spirometrie gratuite per “asma zero week”

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:mar 13 mag, 2025L’Aquila – Una settimana di visite e spirometrie gratuite per il controllo dell’asma: dal 19 al 23 maggio prossimi l’ospedale dell’Aquila sar? l’unica struttura attiva in Abruzzo impegnata nell’azione di prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ‘Asma zero week’ ? lo slogan dell’iniziativa che in Italia coinvolge i migliori centri della disciplina – si apprende dal portale web ufficiale. Come lo scorso anno, in Regione il centro di riferimento sar? il reparto di Pneumologia-Utir dell’ospedale di L’Aquila, diretto dal dott. Gian Luca Primomo – Per usufruire delle consulenze specialistiche gratuite (visite e spirometrie), che saranno effettuate dalle ore 14.20 alle 18 al Delta 7, primo piano, ? necessario prenotarsi chiamando il numero verde 800628989, da oggi fino a venerd? prossimo 16 maggio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. I controlli, a cui potranno partecipare sia i cittadini abruzzesi sia quelli di altre Regioni, riguarderanno persone dai 16 anni in su. L’obiettivo dei controlli, che si inseriscono nell’ambito della pi? ampia strategia di prevenzione della direzione aziendale diretta dal manager Ferdinando Romano, ? intervenire per prevenire la malattia ai suoi esordi oppure evitare che evolva in forma grave – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sintomi tipici, in questo senso, sono l’uso di broncodilatatori-inalatori per pi? di due volte a settimana o l’assunzione di steroidi per via orale – si apprende dalla nota stampa. In questi casi, ma anche in presenza di segnali pi? lievi, ? necessario un monitoraggio in tempi brevi dello specialista per individuare la terapia giusta – In Italia la patologia ha un’incidenza del 7% sulla popolazione con una tendenza in aumento – recita il testo pubblicato online. Il reparto di pneumologia, per cercare di contrastare ancora pi? efficacemente la malattia, nell’ottobre scorso ha attivato un ambulatorio per asma e asma grave, aperto il luned? pomeriggio, che fino ad oggi ha assicurato oltre 200 prese in carico, ciascuna delle quali comprendente visita e spirometria – si apprende dal portale web ufficiale. E’ uno dei servizi di un’articolata filiera che, all’interno della pneumologia aquilana, comprende, tra gli altri, gli ambulatori di fisiopatologia respiratoria e interventistica, fibrosi polmonare, patologia polmonare oncologica: locandina asma week.jpg (169 kb)

