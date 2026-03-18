Assegno unico marzo 2026: novità per famiglie

Nelle ultime ore, il tema dell’assegno unico marzo 2026 è diventato uno dei più ricercati online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di importanti novità in arrivo per circa 48.000 famiglie, con la prospettiva di ricevere gli arretrati e la rivalutazione dell’assegno unico. Inoltre, è stato reso disponibile il nuovo modello DSU 2026 per il calcolo aggiornato dell’ISEE, elemento fondamentale per determinare l’ammontare dell’assegno stesso. Queste informazioni sono cruciali per le famiglie beneficiarie, che potranno trovare ulteriori dettagli e approfondimenti online per rimanere al passo con le ultime notizie riguardanti l’assegno unico e le relative novità.