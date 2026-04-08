Assicurazione: nuove regole in vigore

La notizia dell’obbligo del modulo Cid digitale per la constatazione amichevole degli incidenti stradali sta suscitando grande interesse online, posizionandosi al vertice dei trend sui motori di ricerca in queste ore. Da oggi tutte le compagnie assicurative devono fornire questo strumento digitale, introducendo importanti cambiamenti nel settore assicurativo. Il modulo Cai digitale diventa obbligatorio per le assicurazioni, una novità che implicherà una gestione più efficiente e rapida degli incidenti stradali.

Le nuove regole mirano a semplificare e digitalizzare il processo di constatazione amichevole, offrendo maggiore praticità e velocità nell’elaborazione delle pratiche assicurative. Questo cambiamento potrebbe portare a una riduzione dei tempi di gestione degli incidenti e a una maggiore trasparenza nelle procedure assicurative.

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