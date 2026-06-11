Assistenza di medicina generale a Silvi, precisazioni della Asl di Teramo

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Asl di Teramo ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in modo da rappresentare correttamente quanto avvenuto nelle ultime settimane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal 1° giugno, contestualmente al pensionamento di due medici di medicina generale, sono stati attivati due nuovi incarichi a tempo determinato per garantire la continuità assistenziale e la presa in carico degli assistiti – Il passaggio dei pazienti è stato gestito in modo automatico verso i nuovi medici incaricati, senza interruzioni strutturali dell’assistenza – In questa fase iniziale, i nuovi medici stanno progressivamente completando l’attivazione degli strumenti organizzativi e informatici necessari alla piena operatività, anche in considerazione dell’elevato numero di assistiti in carico e della necessaria fase di rodaggio connessa al subentro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tale situazione può aver comportato alcuni inconvenienti legati in particolare all’elevato afflusso di pazienti e alla necessità di ottimizzare le modalità di accesso agli ambulatori – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di criticità contingenti, tipiche delle fasi di transizione, che la Asl sta monitorando e gestendo per garantire la piena funzionalità del servizio nel più breve tempo possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Siamo rammaricati per i disagi percepiti dai cittadini e assicuriamo il massimo impegno nel completare rapidamente la fase di assestamento organizzativo, anche attraverso il supporto operativo ai professionisti coinvolti”, commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “Chiediamo alla cittadinanza collaborazione e comprensione, nella consapevolezza che la piena stabilizzazione del servizio consentirà di garantire una risposta assistenziale adeguata, continuativa e più efficiente”. La Asl conferma infine che la continuità assistenziale non è mai venuta meno e che l’organizzazione territoriale è costantemente impegnata nel garantire la presa in carico dei cittadini, anche nelle fasi di turnover dei professionisti – precisa il comunicato. Ufficio stampa ASL TERAMO 11.6.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it