Assistenza psicologica, aperto l’ambulatorio di psicoterapia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Istituito l’ambulatorio di psicoterapia a Casalena, ingresso 1 C, all’interno dell’unità operativa Assistenza Psicologica, il cui responsabile è Marcello Marcellini – precisa il comunicato. L’ambulatorio, in cui opera la psicologa e psicoterapeuta Franca Carusi, si rivolge a un’utenza adulta (dai 18 anni) che non presenta una patologia strutturata o una sintomatologia conclamata, ma può trovarsi in una condizione di disagio psicologico da ricondurre ad alcune fasi del ciclo della vita – viene evidenziato sul sito web. Si accede al primo colloquio attraverso il Cup con l’impegnativa del medico curante, con la dicitura colloquio clinico psicologico, quantità 1. Insieme all’utente si definirà il progetto clinico che successivamente potrà avvalersi di percorsi terapeutici che richiedono una seconda impegnativa, con la dicitura psicoterapia, quantità 8. Queste le prestazioni erogate nell’ambulatorio: colloquio psicologico clinico; psicoterapia individuale; psicoterapia familiare; psicoterapia di gruppo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì, i giorni previsti per il primo accesso al momento sono il martedì mattina e il mercoledì pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Ufficio stampa ASL TERAMO 30.5.2025

