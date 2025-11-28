Atac, sciopero 28 novembre: orari e situazione in tempo reale

Chi sciopera e come è organizzata la giornata

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e Cobas per l’intera giornata di venerdì 28 novembre. Atac precisa che l’astensione dal lavoro interessa tutto il personale di esercizio (autisti, macchinisti, capitreno delle ferrovie urbane) e il personale di supporto, con possibili ripercussioni su tutte le linee.

Come previsto dalla normativa sui servizi essenziali, sono garantite solo le

fasce di legge:

da inizio servizio diurno alle 8:29

dalle 17:00 alle 19:59

Nelle restanti fasce orarie – quindi dalle 8:30 alle 16:59 e

dalle 20:00 a fine servizio – il servizio Atac

non è garantito: sono possibili cancellazioni, riduzioni di corse e attese prolungate alle fermate.

Cosa succede su bus, tram e metro

Secondo gli aggiornamenti diffusi da Atac, Roma Mobilità e siti specializzati, la situazione di oggi può essere sintetizzata così:

Bus e tram : nelle prime ore del mattino le corse sono state in gran parte regolari; dalle 8:30 si registrano soppressioni e diradamenti su numerose linee urbane e periferiche, con maggiori problemi sulle tratte più lunghe e sulle linee radiali in ingresso verso il centro. Nelle ore centrali della giornata è possibile che alcune linee passino con frequenze molto ridotte rispetto all’orario normale.

: nelle prime ore del mattino le corse sono state in gran parte regolari; dalle 8:30 si registrano soppressioni e diradamenti su numerose linee urbane e periferiche, con maggiori problemi sulle tratte più lunghe e sulle linee radiali in ingresso verso il centro. Nelle ore centrali della giornata è possibile che alcune linee passino con frequenze molto ridotte rispetto all’orario normale. Metro A-B-B1-C : le linee metropolitane rientrano nello sciopero e, fuori fasce di garanzia, possono subire interruzioni temporanee o aumento dei tempi di attesa. Nella fascia 6:00–8:29 il servizio è stato regolare; nella finestra 17:00–19:59 è previsto il ripristino delle frequenze standard, salvo adesioni superiori alla media in singole stazioni.

: le linee metropolitane rientrano nello sciopero e, fuori fasce di garanzia, possono subire interruzioni temporanee o aumento dei tempi di attesa. Nella fascia 6:00–8:29 il servizio è stato regolare; nella finestra 17:00–19:59 è previsto il ripristino delle frequenze standard, salvo adesioni superiori alla media in singole stazioni. Ferrovie urbane Metromare e Roma–Viterbo: anche questi collegamenti, gestiti da Atac o in subaffidamento, seguono la stessa articolazione: regolari nelle fasce protette, a rischio riduzioni e ritardi nelle altre ore.

La raccomandazione degli enti è di consultare in tempo reale le informazioni sul sito Atac, sull’app ufficiale e sui canali social, dove vengono segnalate le linee maggiormente colpite e le eventuali stazioni metro chiuse in modo temporaneo.

Bus periferici e subaffidamenti

Lo sciopero coinvolge anche i servizi svolti per conto di Atac da altre aziende: Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr e i gestori dei lotti di rete periferica. Sulla carta valgono le stesse fasce protette, ma il livello di adesione può variare da operatore a operatore.

Questo significa che in alcuni quadranti della città, specialmente nelle zone di periferia e nei comuni limitrofi serviti da linee estese, il servizio può risultare ancora più ridotto rispetto al centro, con meno alternative di percorso.

Informazioni da Comune e Roma Mobilità

Comune di Roma e Roma Servizi per la Mobilità hanno ribadito in più note che:

lo sciopero è di 24 ore , ma all’interno delle fasce 0:00–5:00 e 20:00–24:00 le ripercussioni effettive dipendono dai turni del personale e dall’organizzazione dei servizi notturni;

, ma all’interno delle fasce 0:00–5:00 e 20:00–24:00 le ripercussioni effettive dipendono dai turni del personale e dall’organizzazione dei servizi notturni; il servizio è regolare da inizio esercizio fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00;

da inizio esercizio fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00; per le restanti fasce i cittadini devono mettere in conto possibili attese prolungate e cambi di programma, anche last minute.

Le stesse comunicazioni ricordano che lo sciopero si inserisce nel quadro della mobilitazione nazionale con rivendicazioni su salari, spesa pubblica e politiche di sicurezza, ma per i cittadini la ricaduta più evidente resta quella sull’accessibilità di lavoro, scuola, università e servizi in una giornata lavorativa piena.

Consigli pratici per chi si muove con Atac oggi

Per limitare il più possibile i disagi, alcune indicazioni operative:

Pianificare gli spostamenti nelle fasce garantite , cioè entro le 8:30 del mattino e tra le 17:00 e le 20:00, specie per appuntamenti non rinviabili e orari di entrata/uscita da lavoro o scuola.

, cioè entro le 8:30 del mattino e tra le 17:00 e le 20:00, specie per appuntamenti non rinviabili e orari di entrata/uscita da lavoro o scuola. Verificare prima di uscire se la linea che si intende usare è in servizio: l’app Atac e il portale Roma Mobilità offrono aggiornamenti su soppressioni, deviazioni e livelli di servizio.

se la linea che si intende usare è in servizio: l’app Atac e il portale Roma Mobilità offrono aggiornamenti su soppressioni, deviazioni e livelli di servizio. Valutare percorsi alternativi (linee diverse per lo stesso tragitto, uso combinato di metro e bus, spostamenti a piedi o in bicicletta per tratti brevi) nelle ore centrali della giornata.

(linee diverse per lo stesso tragitto, uso combinato di metro e bus, spostamenti a piedi o in bicicletta per tratti brevi) nelle ore centrali della giornata. Dove possibile, accordarsi per smart working o orari flessibili, in modo da evitare le fasce più a rischio o i momenti in cui le attese alle fermate diventano più lunghe.

In sintesi, lo sciopero del 28 novembre mette a dura prova la rete Atac per l’intera giornata: bus, tram, metro e ferrovie urbane restano affidabili solo nelle fasce di legge, mentre nel resto del tempo la situazione è variabile e dipende dall’adesione del personale. L’unico modo per muoversi con un minimo di sicurezza è controllare spesso gli aggiornamenti e costruire il proprio tragitto attorno alle finestre orarie garantite.