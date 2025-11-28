Atac, sciopero 28 novembre: orari e situazione in tempo reale

Chi sciopera e come è organizzata la giornata
Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e Cobas per l’intera giornata di venerdì 28 novembre. Atac precisa che l’astensione dal lavoro interessa tutto il personale di esercizio (autisti, macchinisti, capitreno delle ferrovie urbane) e il personale di supporto, con possibili ripercussioni su tutte le linee.
Come previsto dalla normativa sui servizi essenziali, sono garantite solo le
fasce di legge:
- da inizio servizio diurno alle 8:29
- dalle 17:00 alle 19:59
Nelle restanti fasce orarie – quindi dalle 8:30 alle 16:59 e
dalle 20:00 a fine servizio – il servizio Atac
non è garantito: sono possibili cancellazioni, riduzioni di corse e attese prolungate alle fermate.
Cosa succede su bus, tram e metro
Secondo gli aggiornamenti diffusi da Atac, Roma Mobilità e siti specializzati, la situazione di oggi può essere sintetizzata così:
- Bus e tram: nelle prime ore del mattino le corse sono state in gran parte regolari; dalle 8:30 si registrano soppressioni e diradamenti su numerose linee urbane e periferiche, con maggiori problemi sulle tratte più lunghe e sulle linee radiali in ingresso verso il centro. Nelle ore centrali della giornata è possibile che alcune linee passino con frequenze molto ridotte rispetto all’orario normale.
- Metro A-B-B1-C: le linee metropolitane rientrano nello sciopero e, fuori fasce di garanzia, possono subire interruzioni temporanee o aumento dei tempi di attesa. Nella fascia 6:00–8:29 il servizio è stato regolare; nella finestra 17:00–19:59 è previsto il ripristino delle frequenze standard, salvo adesioni superiori alla media in singole stazioni.
- Ferrovie urbane Metromare e Roma–Viterbo: anche questi collegamenti, gestiti da Atac o in subaffidamento, seguono la stessa articolazione: regolari nelle fasce protette, a rischio riduzioni e ritardi nelle altre ore.
La raccomandazione degli enti è di consultare in tempo reale le informazioni sul sito Atac, sull’app ufficiale e sui canali social, dove vengono segnalate le linee maggiormente colpite e le eventuali stazioni metro chiuse in modo temporaneo.
Bus periferici e subaffidamenti
Lo sciopero coinvolge anche i servizi svolti per conto di Atac da altre aziende: Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr e i gestori dei lotti di rete periferica. Sulla carta valgono le stesse fasce protette, ma il livello di adesione può variare da operatore a operatore.
Questo significa che in alcuni quadranti della città, specialmente nelle zone di periferia e nei comuni limitrofi serviti da linee estese, il servizio può risultare ancora più ridotto rispetto al centro, con meno alternative di percorso.
Informazioni da Comune e Roma Mobilità
Comune di Roma e Roma Servizi per la Mobilità hanno ribadito in più note che:
- lo sciopero è di 24 ore, ma all’interno delle fasce 0:00–5:00 e 20:00–24:00 le ripercussioni effettive dipendono dai turni del personale e dall’organizzazione dei servizi notturni;
- il servizio è regolare da inizio esercizio fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00;
- per le restanti fasce i cittadini devono mettere in conto possibili attese prolungate e cambi di programma, anche last minute.
Le stesse comunicazioni ricordano che lo sciopero si inserisce nel quadro della mobilitazione nazionale con rivendicazioni su salari, spesa pubblica e politiche di sicurezza, ma per i cittadini la ricaduta più evidente resta quella sull’accessibilità di lavoro, scuola, università e servizi in una giornata lavorativa piena.
Consigli pratici per chi si muove con Atac oggi
Per limitare il più possibile i disagi, alcune indicazioni operative:
- Pianificare gli spostamenti nelle fasce garantite, cioè entro le 8:30 del mattino e tra le 17:00 e le 20:00, specie per appuntamenti non rinviabili e orari di entrata/uscita da lavoro o scuola.
- Verificare prima di uscire se la linea che si intende usare è in servizio: l’app Atac e il portale Roma Mobilità offrono aggiornamenti su soppressioni, deviazioni e livelli di servizio.
- Valutare percorsi alternativi (linee diverse per lo stesso tragitto, uso combinato di metro e bus, spostamenti a piedi o in bicicletta per tratti brevi) nelle ore centrali della giornata.
- Dove possibile, accordarsi per smart working o orari flessibili, in modo da evitare le fasce più a rischio o i momenti in cui le attese alle fermate diventano più lunghe.
In sintesi, lo sciopero del 28 novembre mette a dura prova la rete Atac per l’intera giornata: bus, tram, metro e ferrovie urbane restano affidabili solo nelle fasce di legge, mentre nel resto del tempo la situazione è variabile e dipende dall’adesione del personale. L’unico modo per muoversi con un minimo di sicurezza è controllare spesso gli aggiornamenti e costruire il proprio tragitto attorno alle finestre orarie garantite.