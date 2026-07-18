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Politica

Atessa, altri 400 mila euro per l’edilizia scolastica grazie a Fratelli d’Italia

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Il Circolo di Fratelli d’Italia ad Atessa si è dichiarato soddisfatto per l’assegnazione di ulteriori 400 mila euro al Comune per l’edilizia scolastica, grazie al governo Meloni. I due finanziamenti da 200 mila euro ciascuno confermano la capacità del governo di trasformare gli impegni in fatti, garantendo risorse ai Comuni per migliorare la sicurezza e la qualità degli edifici scolastici.

Secondo quanto dichiarato dal Circolo di Fratelli d’Italia Atessa, “troppo spesso la politica si limita agli annunci, ma il Governo a trazione Fratelli d’Italia continua a dare risposte concrete ai territori, sostenendo investimenti che incidono direttamente sulla vita delle comunità e sul futuro delle nuove generazioni”.

L’assegnazione dei fondi è avvenuta nell’ambito delle risorse PNRR destinate all’edilizia scolastica e rappresenta un risultato importante per il Comune di Atessa. Questi finanziamenti consentiranno di migliorare la sicurezza e la qualità degli edifici scolastici, garantendo agli studenti un ambiente più idoneo per lo studio.

La decisione di destinare ulteriori fondi all’edilizia scolastica ad Atessa è stata accolta con favore dalla comunità locale, che apprezza l’impegno del governo nel sostenere gli investimenti a vantaggio delle nuove generazioni.

Questa assegnazione di fondi conferma l’attenzione del governo Meloni verso le questioni legate all’istruzione e all’edilizia scolastica, dimostrando un concreto impegno nel garantire migliori condizioni ambientali ed educative per gli studenti di Atessa.

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