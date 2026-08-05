Atessa, Archi e Tornareccio al via i campi di volontariato estivi di Legambiente con progetti di tutela del territorio

Al via i campi di volontariato estivi curati da Legambiente ad Atessa, Archi e Tornareccio

Durante il mese di agosto, i comuni di Atessa, Archi e Tornareccio daranno il benvenuto ai numerosi volontari che parteciperanno ai progetti di tutela e valorizzazione del territorio curati da Legambiente. I campi di volontariato estivi rappresentano un’occasione unica per mettersi in gioco e contribuire attivamente alla cura dell’ambiente.

Il Circolo Legambiente Geo Aps ha organizzato diversi interventi per questa edizione, tra cui la valorizzazione di Monte Pallano, la collaborazione per l’organizzazione di Corti Antiche ad Atessa, e la manutenzione dei sentieri intorno ad Archi e ad Atessa.

I volontari parteciperanno ai seguenti campi:

– Campo nazionale di Atessa – dal 4 all’11 agosto: i volontari si impegneranno nella gestione delle attività di sensibilizzazione ambientale, nel supporto logistico per la corretta gestione dei rifiuti e nella promozione dell’anima green e della certificazione Ecoactions durante Corti Antiche.

– Campo internazionale di Archi – dal 5 al 13 agosto: il campo punterà al ripristino, alla manutenzione manuale e al rifacimento della segnaletica del Sentiero del Corbezzolo e dei sentieri intorno al centro di Archi, con il supporto di giovani volontari internazionali.

– Campo internazionale di Tornareccio e Monte Pallano – dal 20 al 29 agosto: i volontari parteciperanno alle attività di pulizia dei sentieri e al recupero dei tradizionali muretti in pietra a secco, in un’esperienza che unirà natura e storia.

Queste iniziative offrono l’opportunità di promuovere un turismo attivo, lento e sostenibile, incoraggiando un coinvolgimento attivo nella cura del pianeta. I campi di volontariato rappresentano un modo concreto per prendersi cura dei beni comuni e creare un legame profondo tra la comunità locale e i volontari provenienti da paesi diversi.

Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo APS, sottolinea l’importanza di queste iniziative, affermando che “i campi di volontariato rappresentano uno strumento concreto per prendersi cura dei nostri beni comuni e per promuovere un turismo attivo, lento e sostenibile”.

Da oltre 30 anni, Legambiente coinvolge migliaia di persone in progetti di tutela e valorizzazione del territorio, offrendo a chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza significativa l’opportunità di contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

I Comuni di Atessa, Archi e Tornareccio vengono ringraziati per la costante sinergia e collaborazione, mentre i volontari del Circolo Legambiente Geo APS sono elogiati per il loro impegno e dedizione ai progetti di volontariato.

Gli interessati a partecipare ai campi di volontariato estivi possono contattare il Circolo Legambiente Geo APS per ulteriori informazioni e per conoscere tutte le modalità di partecipazione.