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Politica

Atessa: Chiarezza sui progetti PINQuA e sulle responsabilità reali riguardo agli interventi di rigenerazione urbana

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Il Circolo Fratelli d’Italia di Atessa ha rilasciato un comunicato stampa per fare chiarezza sui progetti PINQuA e sulle responsabilità reali riguardanti la situazione. Il gruppo politico che fa capo al sindaco Borrelli è stato criticato per la sua mancanza di serietà nell’affrontare le questioni amministrative.

La Regione Abruzzo ha candidato tre progetti da 15 milioni di euro ciascuno al programma PINQuA del ministero delle Infrastrutture, ottenendo il finanziamento di tutti e tre gli interventi per un totale di 45 milioni di euro. Questo risultato importante è stato possibile grazie al lavoro istituzionale di Nicola Campitelli, che ha attratto risorse fondamentali per interventi di rigenerazione urbana e sviluppo.

Uno dei progetti finanziati è già in corso, mentre gli altri due non hanno superato la fase di validazione, portando la Regione a avviare l’iter per la risoluzione in danno nei confronti delle imprese inadempienti. Nonostante ciò, il presidente Marco Marsilio si è impegnato a trovare soluzioni alternative per garantire la realizzazione degli interventi previsti.

Il circolo Fratelli d’Italia di Atessa ha difeso con determinazione il lavoro svolto per il territorio, respingendo attacchi politici privi di fondamento. Invitano anche i rappresentanti del Comune ad essere trasparenti sulle migliorie apportate alla città negli ultimi nove anni anziché cercare giustificazioni e incolpare altri. La politica regionale e il buon governo sono stati determinanti nel garantire un finanziamento di rilievo per l’Abruzzo.

Il comunicato evidenzia la necessità di un confronto serio sulle questioni amministrative, evitando polemiche inutili e strumentalizzazioni politiche. Resta quindi aperto il dibattito pubblico sulla gestione dei progetti PINQuA e sulle responsabilità coinvolte nella loro realizzazione.

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