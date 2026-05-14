Atessa esclusa dai finanziamenti 2026-2028: l’errore del passato che si paga oggi

Il Comune di Atessa è stato escluso dai finanziamenti per il triennio 2026-2028 destinati agli enti locali per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Questa decisione è stata presa in seguito all’assegnazione delle risorse per le annualità 2026-2027-2028 da parte del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

L’esclusione di Atessa risale al fatto che il Comune aveva già ottenuto lo stesso contributo nel triennio precedente, comprendente gli anni 2023-2024-2025. Secondo quanto stabilito dal Decreto del 14 luglio 2025, i Comuni che avevano già beneficiato dell’intero contributo massimo nel triennio precedente non potevano partecipare alla successiva tornata di finanziamenti. Pertanto, Atessa si è vista negare l’opportunità di ricevere fondi per il periodo 2026-2028.

Questa mancata partecipazione ai finanziamenti previsti dalla legge n. 145/2018 ha avuto conseguenze negative per la città e per i cittadini. L’amministrazione comunale si è ritrovata a realizzare opere finanziate con fondi del triennio precedente, a causa della mancata presentazione dei progetti entro i termini previsti nel 2021. Questa situazione ha generato un “effetto tappo” che ha impedito ad Atessa di accedere alle nuove risorse nazionali destinate alla messa in sicurezza del territorio e degli edifici.

Il Sindaco di Atessa, che aveva giustificato la mancata partecipazione al bando come una scelta strategica, si è visto costretto a constatare che tale decisione ha comportato la perdita di opportunità per la città. Mentre altri 98 Comuni della Provincia di Chieti hanno partecipato regolarmente alla selezione per i finanziamenti, Atessa dovrà ora attendere il triennio 2029-2031 per poter presentare nuovamente domanda di finanziamento.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Atessa ha sottolineato l’importanza di una corretta programmazione e dell’opportunità di partecipare tempestivamente alle iniziative per ottenere i fondi necessari a garantire la sicurezza del territorio e degli edifici comunali.