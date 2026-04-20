Atessa, FdI: critiche alla gestione degli asili nido da parte dell’amministrazione comunale

Il circolo di Fratelli d’Italia ad Atessa ha emesso un comunicato stampa per porre fine alle polemiche riguardanti l’aggiudicazione dei fondi per arredare gli asili nido della città. Secondo il circolo, l’amministrazione comunale di Atessa stava tentando di scaricare su altri la responsabilità di un problema che era di sua competenza.

Il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, è stato criticato per le sue dichiarazioni sui fondi destinati agli asili nido, che sono state definite imprecise e rischiose per l’equivoca narrazione che potrebbero alimentare. Inoltre, si è puntato il dito contro il precedente governo guidato da Mario Draghi per aver introdotto criteri di ripartizione dei fondi europei che hanno penalizzato l’Abruzzo come regione in transizione.

Secondo il comunicato, l’Amministrazione dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e lavorare seriamente per utilizzare al meglio le risorse disponibili, anziché alimentare polemiche inutili. Il circolo di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza di considerare il contesto europeo e i parametri economici che influenzano la distribuzione dei fondi, anziché negare il principio di coesione solo quando non è conveniente.

Il comunicato si è concluso con un appello all’amministrazione comunale affinché si concentri sul corretto utilizzo delle risorse a disposizione, evitando di confondere i cittadini con dichiarazioni fuorvianti. La situazione è stata delineata con chiarezza e si è sottolineata l’importanza di una gestione oculata delle risorse per garantire il miglior servizio possibile ai cittadini.