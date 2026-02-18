- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
Politica

Atessa, FdI respinge polemiche sulle zone montane: IMU invariata, risorse per i territori isolati

Il circolo di Fratelli d’Italia ad Atessa ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle polemiche sollevate dal sindaco Giulio Borrelli riguardo alla legge sul riconoscimento e la promozione delle zone montane. Secondo il comunicato stampa, le critiche del sindaco sono considerate premature e pretestuose.

La norma in questione mira a destinare risorse ai territori montani più isolati, con meno servizi e a rischio di spopolamento. Grazie al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dispone di 200 milioni di euro annui, i comuni montani avranno accesso a più servizi e opportunità, come la flat tax al 15% e agevolazioni per medici, insegnanti e imprenditori che investono nelle aree difficili.

Il comunicato sottolinea che il sindaco Borrelli ha sollevato timori ingiustificati riguardo all’IMU, mentre il Governo ha chiarito che i criteri attuali non verranno modificati. L’assessore regionale ha precisato che la perdita della “montanità” non comporterebbe esclusione da altre forme di finanziamento statali o regionali.

L’articolo precisa che gli incentivi fiscali della legge non sono ancora attivi e che le risorse previste da altre normative restano garantite. Il comunicato invita a non alimentare allarmismi e ad attendere il decreto attuativo del Governo e il recepimento della Regione.

Il circolo di Fratelli d’Italia ad Atessa si impegna a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda per garantire che le risorse raggiungano i territori montani che ne hanno bisogno. Alessio Monaco, che sostiene l’amministrazione Borrelli, ha definito la polemica come “fuorviante e pretestuosa”, sottolineando l’importanza di basare il dibattito sui fatti e non su letture strumentali.

