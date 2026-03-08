- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaAtessa, FdI: “Responsabilità in capo al Sindaco per la stabilizzazione di dipendente...
Politica

Atessa, FdI: “Responsabilità in capo al Sindaco per la stabilizzazione di dipendente comunale”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ad Atessa ha espresso la propria soddisfazione per la decisione del Sindaco di tornare sui propri passi riguardo alla stabilizzazione di un dipendente comunale inizialmente assunto a tempo determinato nello staff del primo cittadino. Secondo il comunicato stampa emesso, la procedura di stabilizzazione era stata ritenuta discutibile dal punto di vista politico e viziata sul piano normativo.

Il circolo cittadino aveva chiesto l’annullamento dell’iter e l’intervento degli organi competenti per verificare eventuali irregolarità denunciate, sottolineando che la partecipazione diretta del Sindaco alla procedura di selezione era in contrasto con il decreto legislativo 165/2001, che prevede che le commissioni di selezione siano composte esclusivamente da esperti indipendenti e non da esponenti politici.

Il Sindaco è stato accusato di aver ammesso il proprio coinvolgimento nella selezione del 2022, che ha portato alla stabilizzazione del dipendente in questione, in aperta violazione della normativa vigente. Tuttavia, il primo cittadino ha deciso di riconsiderare la propria decisione, probabilmente per evitare conseguenze politiche e giuridiche.

Il comunicato stampa critica anche il fatto che il Sindaco abbia utilizzato una lettera aperta della dipendente coinvolta nel giorno della Festa della Donna, definendo tale mossa più come un modo per correggere un errore che come un segnale di maturità politica.

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ad Atessa ha dichiarato che continuerà a denunciare qualunque comportamento ritenuto non corretto, senza farsi intimidire.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it