Atessa, FdI: “Responsabilità in capo al Sindaco per la stabilizzazione di dipendente comunale”

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ad Atessa ha espresso la propria soddisfazione per la decisione del Sindaco di tornare sui propri passi riguardo alla stabilizzazione di un dipendente comunale inizialmente assunto a tempo determinato nello staff del primo cittadino. Secondo il comunicato stampa emesso, la procedura di stabilizzazione era stata ritenuta discutibile dal punto di vista politico e viziata sul piano normativo.

Il circolo cittadino aveva chiesto l’annullamento dell’iter e l’intervento degli organi competenti per verificare eventuali irregolarità denunciate, sottolineando che la partecipazione diretta del Sindaco alla procedura di selezione era in contrasto con il decreto legislativo 165/2001, che prevede che le commissioni di selezione siano composte esclusivamente da esperti indipendenti e non da esponenti politici.

Il Sindaco è stato accusato di aver ammesso il proprio coinvolgimento nella selezione del 2022, che ha portato alla stabilizzazione del dipendente in questione, in aperta violazione della normativa vigente. Tuttavia, il primo cittadino ha deciso di riconsiderare la propria decisione, probabilmente per evitare conseguenze politiche e giuridiche.

Il comunicato stampa critica anche il fatto che il Sindaco abbia utilizzato una lettera aperta della dipendente coinvolta nel giorno della Festa della Donna, definendo tale mossa più come un modo per correggere un errore che come un segnale di maturità politica.

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ad Atessa ha dichiarato che continuerà a denunciare qualunque comportamento ritenuto non corretto, senza farsi intimidire.