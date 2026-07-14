Atessa, FdI risponde alle polemiche: “Basta allusioni, serve concretezza”

Ancora una volta il consigliere Menna dimostra una notevole confusione sulle competenze istituzionali. Arriva addirittura a proporre il trasferimento delle strade locali all’ANAS o alla Regione Abruzzo, ignorando che quest’ultima non gestisce direttamente la rete stradale e che, per il passaggio all’ANAS, le strade devono possedere determinate caratteristiche per essere classificate come statali. Ci rendiamo conto che non è da tutti avere questo tipo di competenze ma un consigliere regionale dovrebbe conoscere bene il funzionamento degli enti prima di avanzare proposte di difficile applicazione, se non prive di fondamento. Colpisce, inoltre, la contraddizione di chi accusa gli altri di spostare il confronto sul piano personale quando mancano gli argomenti e, puntualmente, conclude il proprio comunicato stampa riproponendo le stesse identiche domande e insinuazioni su persone che ripete da mesi, estranee a qualsiasi tema amministrativo posto da Fratelli d’Italia, che risponde sempre lasciando da parte le questioni personali.

“A quelle domande, peraltro, la risposta è già nei fatti. Se vi fossero state irregolarità o profili di illegittimità, gli organi competenti avrebbero già adottato le iniziative previste dalla legge. Continuare a sollevare gli stessi interrogativi, nonostante l’assenza di qualsiasi rilievo da parte delle autorità competenti, appare più come un tentativo di alimentare una polemica fine a sé stessa che di contribuire seriamente al dibattito pubblico.

Se il consigliere Menna è convinto che esistano irregolarità, abbia il coraggio di fare nomi e cognomi e di indicare con precisione fatti e responsabilità. Basta con le allusioni e le insinuazioni lanciate nel vuoto, lasciando intendere tutto e il contrario di tutto. Se è in possesso di elementi concreti, li presenti nelle sedi opportune e se ne assuma fino in fondo la responsabilità. In caso contrario, smetta di alimentare sospetti senza alcun riscontro, perché la politica si fa con i fatti, non con i sottintesi.

Noi continuiamo a confrontarci sulla realtà: cantieri avviati, interventi programmati e un percorso di riqualificazione che procede. Ai cittadini e alle imprese interessano risultati concreti, non comunicati ripetitivi né polemiche costruite esclusivamente per conquistare qualche titolo di giornale o un po’ di visibilità”.

Così si esprime il circolo cittadino di Atessa FdI in merito alle recenti dichiarazioni del consigliere Menna. Il comunicato stampa rilasciato il 14 luglio 2026 mette in luce la disapprovazione da parte di Fratelli d’Italia per le affermazioni dell’esponente del consiglio regionale riguardanti le competenze istituzionali e la gestione delle strade locali. Si sottolinea inoltre la volontà di mantenere un confronto aperto basato sui fatti e l’effettiva realizzazione di interventi e progetti.