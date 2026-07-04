Atessa, FdI: “Sì alle verifiche, no alle strumentalizzazioni politiche di Borrelli” – Solidarietà al cittadino e al personale sanitario

In merito alla vicenda verificatasi al Pronto Soccorso dell’ospedale San Camillo di Atessa, il circolo di Fratelli d’Italia ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle polemiche sollevate dall’amministrazione guidata dal sindaco Borrelli.

Il comunicato stampa esprime solidarietà al cittadino coinvolto e sottolinea l’importanza delle segnalazioni puntuali dei cittadini per migliorare i servizi sanitari. Il circolo FdI di Atessa si mostra anche solidale con il personale sanitario, riconoscendo il loro impegno e dedizione nel fornire assistenza professionale in condizioni operative complesse.

Tuttavia, viene respinta con decisione ogni tentativo di strumentalizzare la vicenda da parte dell’amministrazione Borrelli, che è stata accusata di utilizzare il caso per attaccare l’ospedale San Camillo e il sistema sanitario regionale. Il circolo FdI di Atessa ha sottolineato l’importanza di affrontare le criticità con proposte concrete e spirito costruttivo anziché alimentare polemiche dannose per la fiducia dei cittadini nei servizi sanitari.

Il comunicato sottolinea la volontà del circolo di monitorare la qualità dei servizi dell’ospedale San Camillo e di sostenere iniziative volti al rafforzamento della struttura. Si ribadisce infine l’impegno a lavorare nell’interesse esclusivo della comunità di Atessa, garantendo la tutela della salute dei cittadini e la dignità dei pazienti come priorità assoluta.