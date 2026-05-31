Atessa, Fondovalle Sangro: 248 milioni per la trasformazione a quattro corsie grazie alla Regione Abruzzo

Il circolo Fratelli d’Italia di Atessa si è espresso con grande soddisfazione per l’ufficializzazione, da parte di Anas, del quadro esigenziale relativo alla trasformazione in quattro corsie della Fondovalle Sangro. Si tratta di un’opera strategica inserita nel Contratto di Programma MIT–Anas 2021–2025, con un investimento fondamentale di 248 milioni di euro che mira a migliorare la sicurezza stradale, la viabilità e la competitività economica dell’area industriale della Val di Sangro.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, sono stati ringraziati dal circolo FdI di Atessa per il grande lavoro svolto a tutela del territorio, delle imprese e dei cittadini della Val di Sangro. La Fondovalle Sangro rappresenta un asse viario strategico per il collegamento tra l’entroterra e la costa adriatica, oltre a essere un’infrastruttura essenziale per il sistema produttivo e industriale della regione.

Investire su questa arteria significa garantire maggiore sicurezza, tempi di percorrenza ridotti, sviluppo economico e nuove opportunità per il turismo e la logistica. Il circolo FdI di Atessa ha sottolineato l’importanza di continuare a sostenere le iniziative volte alla crescita e alla valorizzazione del territorio, considerando le moderne e efficienti infrastrutture come fondamentali per costruire un futuro di sviluppo e occupazione per le comunità locali.