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Politica

Atessa: Fratelli d’Italia contro Vincenzo Menna per i cantieri industriali: “Morgante risponde con fatti, Menna fermo alla propaganda”

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Il circolo Fratelli d’Italia di Atessa ha espresso pieno sostegno alla risposta dettagliata del direttore generale di ARAP, Antonio Morgante, riguardo agli interventi negli agglomerati industriali della provincia di Chieti e, in particolare, della Val di Sangro e di Atessa.

In risposta alle dichiarazioni del consigliere Vincenzo Menna, il circolo ha sottolineato che le affermazioni di quest’ultimo sono state smentite dalla realtà dei fatti, che mostrano finanziamenti già stanziati, lavori appaltati e cantieri avviati. Morgante ha sottolineato che le infrastrutture dell’area industriale risalgono a oltre quarant’anni fa e richiedono investimenti strutturali, ma che grazie all’opera della Giunta regionale guidata dal presidente Marsilio, le criticità vengono finalmente affrontate con risorse concrete.

Sono previsti interventi per un totale di circa 7 milioni di euro nella Val di Sangro, di cui oltre 6 milioni sono già destinati a lavori appaltati, compresi rifacimento della viabilità, manutenzione delle reti idriche e fognarie e completamento delle opere di urbanizzazione. Ad Atessa sono già programmati interventi su numerose arterie dell’agglomerato industriale, mentre il lotto per la manutenzione delle reti è stato affidato già da mesi.

Il sindaco di Atessa ha emesso un’ordinanza per disciplinare la circolazione durante l’esecuzione dei lavori, dimostrando che i cantieri non sono annunci ma opere già avviate. Il circolo Fratelli d’Italia ha criticato il consigliere Menna per preferire una narrazione esclusivamente polemica anziché riconoscere il lavoro svolto da ARAP e dalla Regione Abruzzo.

Il circolo ha sottolineato che le imprese della Val di Sangro chiedono infrastrutture efficienti, tempi certi e capacità amministrativa, mentre il consigliere Menna sembra limitarsi a alimentare polemiche senza proporre soluzioni concrete o iniziative utili per risolvere i problemi.

Il circolo Fratelli d’Italia di Atessa ha continuato a sostenere il lavoro del presidente Marsilio e di Antonio Morgante, convinti che il rilancio delle aree industriali passi attraverso la concretezza degli interventi. L’importante è che i cittadini e le imprese vedano i lavori realizzati, ed è esattamente ciò che sta accadendo secondo il circolo FdI di Atessa.

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