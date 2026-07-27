Atessa, inaugurato Casanatura: un edificio sostenibile per la tutela del paesaggio a monte Pallano

Inaugurati i lavori di rigenerazione del CEA Casanatura

Sabato sono stati inaugurati i lavori al CEA Casanatura alle pendici di monte Pallano, nel territorio comunale di Atessa. Il progetto, ideato e realizzato da Legambiente Circolo Geo APS, è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con fondi PNRR – NextGenerationEU, Missione 1, Componente 3 (M1C3), Intervento 2.2, dedicato alla “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, ed è cofinanziato dal Comune di Atessa.

All’inaugurazione hanno partecipato Rebecca Virtù, presidente del Circolo Geo APS e Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette di Legambiente, insieme all’assessore alla Cultura e alle politiche sociali del comune di Atessa, Ilenia Tumini.

Il CEA Casanatura ha sede in un edificio rurale in pietra locale, in un contesto di straordinario valore naturalistico e archeologico, come il bosco circostante inserito nel SIC Monte Pallano e Lecceta d’Isca d’Archi.

L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la struttura e trasformarla in un edificio sostenibile grazie a un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile, pompe di calore e un sistema di recupero delle acque piovane. La struttura è diventata ora accessibile a tutti, dopo interventi di miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto prevede cinque obiettivi principali: transizione energetica, sostenibilità idrica, inclusività e accessibilità, sicurezza strutturale e potenziamento didattico, grazie a nuovi pannelli dedicati alla biodiversità, all’archeologia e al paesaggio agropastorale.

Rebecca Virtù, presidente Circolo Legambiente Geo A.P.S., ha sottolineato l’importanza di un edificio sostenibile che possa educare alla sostenibilità cittadini di ogni età, mentre l’assessore Ilenia Tumini ha ringraziato Legambiente per la cura con cui tiene vivo il luogo da oltre trent’anni.

Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette Legambiente, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e professionisti per la realizzazione del progetto di rigenerazione del CEA Casanatura e ha sottolineato la necessità di continuare questa collaborazione per garantire la valorizzazione e la tutela del territorio.