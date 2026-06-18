- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaAtessa, investimento da 1 miliardo di euro rafforza centralità produttiva nel settore...
Politica

Atessa, investimento da 1 miliardo di euro rafforza centralità produttiva nel settore automotive europeo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Stellantis: investimento da 1 miliardo di euro ad Atessa conferma centralità produttiva del sito abruzzese

L’investimento di 1 miliardo di euro annunciato da Stellantis per lo stabilimento di Atessa nei prossimi cinque anni è stato accolto positivamente dal senatore abruzzese Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Abruzzo. Sigismondi ha commentato che questa notizia è un’ottima notizia per la nostra Regione, sottolineando che rafforza la centralità produttiva del sito abruzzese nell’automotive europeo.

La dichiarazione del senatore abruzzese è giunta in seguito al confronto di oggi tra il ministro Urso e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo quanto annunciato ieri in audizione in Parlamento dall’Ad di Stellantis, Antonio Filosa.

“Un investimento che rafforza la centralità produttiva del sito abruzzese nell’automotive europeo e, più in generale, conferma il lavoro del governo e del ministro Urso volto a restituire competitività italiana nel settore”, ha concluso Sigismondi.

L’ingente investimento di Stellantis ad Atessa si prospetta come un importante passo avanti nell’ambito della produzione automobilistica in Abruzzo e conferma la strategia della società di puntare su questo sito per garantire la produzione e la competitività nel mercato europeo.

Questa notizia giunge come un segnale positivo per l’economia regionale e per il settore industriale abruzzese, evidenziando la fiducia e la prospettiva di sviluppo della zona.

Da parte sua, il senatore Sigismondi ha espresso apprezzamento per l’impegno del governo e del ministro Urso nel promuovere la competitività del settore automobilistico in Italia e nell’attrarre investimenti di rilievo come quello annunciato da Stellantis ad Atessa.

L’investimento previsto di 1 miliardo di euro in cinque anni rappresenta una significativa iniezione economica per la regione, con possibili ricadute positive sull’occupazione e sull’economia locale.

La notizia dell’investimento di Stellantis ad Atessa, quindi, viene accolta con favore e ottimismo, segnando una svolta importante per il settore automobilistico e per l’economia dell’Abruzzo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it