Atessa, investimento da 1 miliardo di euro rafforza centralità produttiva nel settore automotive europeo

Stellantis: investimento da 1 miliardo di euro ad Atessa conferma centralità produttiva del sito abruzzese

L’investimento di 1 miliardo di euro annunciato da Stellantis per lo stabilimento di Atessa nei prossimi cinque anni è stato accolto positivamente dal senatore abruzzese Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Abruzzo. Sigismondi ha commentato che questa notizia è un’ottima notizia per la nostra Regione, sottolineando che rafforza la centralità produttiva del sito abruzzese nell’automotive europeo.

La dichiarazione del senatore abruzzese è giunta in seguito al confronto di oggi tra il ministro Urso e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo quanto annunciato ieri in audizione in Parlamento dall’Ad di Stellantis, Antonio Filosa.

“Un investimento che rafforza la centralità produttiva del sito abruzzese nell’automotive europeo e, più in generale, conferma il lavoro del governo e del ministro Urso volto a restituire competitività italiana nel settore”, ha concluso Sigismondi.

L’ingente investimento di Stellantis ad Atessa si prospetta come un importante passo avanti nell’ambito della produzione automobilistica in Abruzzo e conferma la strategia della società di puntare su questo sito per garantire la produzione e la competitività nel mercato europeo.

Questa notizia giunge come un segnale positivo per l’economia regionale e per il settore industriale abruzzese, evidenziando la fiducia e la prospettiva di sviluppo della zona.

Da parte sua, il senatore Sigismondi ha espresso apprezzamento per l’impegno del governo e del ministro Urso nel promuovere la competitività del settore automobilistico in Italia e nell’attrarre investimenti di rilievo come quello annunciato da Stellantis ad Atessa.

L’investimento previsto di 1 miliardo di euro in cinque anni rappresenta una significativa iniezione economica per la regione, con possibili ricadute positive sull’occupazione e sull’economia locale.

La notizia dell’investimento di Stellantis ad Atessa, quindi, viene accolta con favore e ottimismo, segnando una svolta importante per il settore automobilistico e per l’economia dell’Abruzzo.