Atessa, nasce il comitato “SìRiforma” per il sostegno alla riforma istituzionale del 22-23 marzo

Ad Atessa nasce il comitato “SìRiforma”, promosso da cittadini che intendono contribuire in modo informato e costruttivo al dibattito sulla riforma oggetto di consultazione il prossimo 22-23 marzo. Il comitato sostiene il voto favorevole, ritenendo la riforma un’opportunità di rafforzamento e maggiore efficienza delle istituzioni. Il referente dell’iniziativa è l’avvocato atessano Antonella Marchetti.

“Abbiamo deciso di formare il comitato ‘SiRiforma’ per garantire che le opinioni dei cittadini siano ascoltate e considerate nel processo decisionale in corso,” ha dichiarato l’avvocato Antonella Marchetti, referente dell’iniziativa. “È fondamentale che tutti abbiano la possibilità di esprimere il loro parere in modo informato e costruttivo.”

Nei prossimi giorni saranno organizzati incontri pubblici per discutere approfonditamente i dettagli della riforma e saranno comunicate le modalità per aderire al comitato “SìRiforma”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’avvocato Marchetti al numero 3396219729.

Il comitato “SìRiforma” si prepara dunque a svolgere un ruolo attivo nel panorama politico locale, offrendo ai cittadini di Atessa la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale e di influenzare l’evoluzione delle istituzioni nel territorio.