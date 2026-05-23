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Atessa, no colpa della Regione nel caso PINQuA: responsabilità dell’impresa e del Comune.

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Il coordinamento di Fratelli d’Italia ad Atessa ha rilasciato un comunicato stampa per chiarire la situazione riguardo ai fondi PINQuA e smentire eventuali accuse di fallimento regionale. Secondo quanto affermato nel comunicato, la Regione Abruzzo non può essere ritenuta responsabile per quanto accaduto in merito alla gara pubblica e ai progetti non validati.

In particolare, si sottolinea che una volta conclusa la gara e individuata l’impresa aggiudicataria, la responsabilità tecnica e progettuale ricade interamente sull’impresa stessa. Se il progetto non supera la validazione, significa che non rispetta i requisiti tecnici richiesti e quindi la Regione ha agito correttamente nel chiedere il risarcimento per il danno arrecato.

Diversa invece è la situazione del Comune di Atessa, il quale non ha presentato la domanda per ottenere un finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di un’opera, perdendo così risorse senza possibilità di rivalersi su nessuno. In questo caso si tratta di una scelta amministrativa mancata che comporta la perdita di risorse che avrebbero potuto essere investite sulla città.

Il comunicato, pertanto, sottolinea la differenza tra le responsabilità dell’impresa e quelle dell’ente comunale, ribadendo che la Regione Abruzzo ha agito nel rispetto della legge e ha attivato le procedure necessarie per tutelare l’interesse pubblico. La mancata partecipazione del Comune ai bandi rimane quindi una responsabilità esclusivamente comunale.

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