Atessa, ruba una Ducati: 44enne denunciato

Un uomo di 44 anni residente ad Atessa è stato individuato dai Carabinieri come presunto autore del furto di una moto di grossa cilindrata, una Ducati Scrambler dal valore di circa 14 mila euro, rubata nei giorni scorsi da un parcheggio della città. La moto è stata ritrovata e restituita al proprietario.

Il furto risale alla notte del 16 novembre, quando il motociclo, regolarmente parcheggiato all’interno di un’area di sosta ad Atessa, è stato portato via da ignoti. La denuncia presentata dal proprietario ha fatto scattare immediatamente le indagini da parte della Stazione Carabinieri di Atessa, che ha proceduto ad acquisire e analizzare i filmati del sistema di videosorveglianza comunale.

Dalle immagini è emersa la figura di un uomo che, dopo essere entrato nel parcheggio, si è avvicinato alla moto, l’avrebbe manomessa e quindi condotta fuori dall’area di sosta, allontanandosi indisturbato. Gli elementi raccolti hanno subito fatto orientare i sospetti verso una persona già nota ai militari. I successivi accertamenti, svolti anche a riscontro delle videoregistrazioni, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti di un 44enne del posto.

Il motociclo è stato rintracciato il giorno successivo, abbandonato nelle campagne di Atessa e in parte danneggiato. Una volta recuperato, il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Per l’uomo, ora denunciato, si profila il rischio di un processo e di una possibile condanna da due a sei anni di reclusione, oltre a una multa compresa tra 900 e 1.500 euro e all’eventuale risarcimento dei danni in sede civile. Resta ferma, in ogni caso, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.