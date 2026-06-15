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Politica

Atessa, Stellantis annuncia nuovi investimenti da 5 miliardi entro il 2030: riconfermata centralità del sito produttivo abruzzese

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha commentato con entusiasmo l’annuncio di Stellantis riguardante un piano di investimenti da 5 miliardi di euro in Italia entro il 2030. Secondo Verrecchia, questo annuncio rappresenta una notizia estremamente positiva per l’intero settore automotive nazionale e, in particolare, per l’Abruzzo e lo stabilimento di Atessa.

Il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha illustrato il piano industriale FaSTLAne 2030 confermando Atessa come punto di riferimento strategico per la produzione di veicoli commerciali all’interno del gruppo. Verrecchia ha sottolineato che questa scelta testimonia il valore delle professionalità, competenze e capacità produttiva del territorio abruzzese nel corso degli anni.

Il piano annunciato da Stellantis si concentrerà sull’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale, le nuove piattaforme e le motorizzazioni di nuova generazione, offrendo opportunità significative per la transizione industriale senza disperdere il patrimonio produttivo esistente. Verrecchia ha espresso fiducia nel dialogo tra istituzioni, azienda e parti sociali per promuovere condizioni favorevoli affinché gli investimenti si traducano in crescita, occupazione e sviluppo per il territorio abruzzese.

Atessa rimane uno degli asset industriali più importanti del Paese e un punto di riferimento strategico nel piano di crescita di Stellantis. Verrecchia ha sottolineato che la conferma degli impegni industriali sul sito abruzzese dimostra che la strada intrapresa è quella giusta, beneficiando lavoratori, imprese e l’intera comunità regionale.

In conclusione, l’investimento di Stellantis conferma la centralità di Atessa e la validità del percorso indicato dalla Regione Abruzzo, offrendo prospettive importanti per l’occupazione, l’indotto e la competitività della filiera regionale.

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