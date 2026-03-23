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Politica

Atessa, successo del gruppo politico FdI: votazione referendaria si conclude con esito risicato, confermando la forza della democrazia locale

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Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ad Atessa ha commentato i risultati del recente referendum locale, sottolineando che “il voto va sempre rispettato: è questa la forza della democrazia, che vince sempre”. Secondo i dati forniti, circa il 59% degli aventi diritto ha partecipato al voto, un’affluenza paragonabile a quella delle elezioni politiche. Tra le due posizioni in gioco, il “Sì” ha ottenuto il 49% dei voti, mentre il “No” ha prevalso con il 51%, con soli 111 voti di differenza.

Il “Sì” ha ottenuto la maggioranza in 5 sezioni, dimostrando una presenza significativa e diffusa sul territorio atessano. Il risultato è stato definito come una conferma della voce di chi ha sostenuto le ragioni del circolo cittadino di FdI. Alla luce di questi dati, il gruppo politico si dice pronto a riprendere il lavoro con maggior determinazione e senso di responsabilità, guardando già al prossimo appuntamento elettorale del 2027.

Il comunicato stampa si conclude con la promessa di continuare a lavorare con impegno, ascoltando i cittadini e portando avanti le proprie idee con serietà, nell’interesse della comunità di Atessa. La dichiarazione è stata rilasciata dal circolo cittadino FdI di Atessa il 23 marzo 2026.

La notizia del successo del “No” nel referendum locale a Atessa ha quindi evidenziato l’importanza del rispetto della volontà popolare e della partecipazione attiva alla democrazia locale.

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