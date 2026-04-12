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Eventi e Cultura

Atletica, Vivicittà a Pescara: trionfa il keniano Simon Kibet Loitang

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Sono state circa 1.250 le persone che hanno partecipato alla 42esima edizione di Vivicittà, organizzata dalla Uisp e che si è svolta nei giorni scorsi a Pescara. Il sindaco Carlo Masci si è detto molto soddisfatto della partecipazione della città all’evento, che ha visto atleti di tutte le età correre per le strade del centro.

Masci ha sottolineato l’importanza di promuovere lo sport all’aria aperta e di lanciare un messaggio di inclusione sociale, con la presenza di atleti con disabilità che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione. Oltre alla pratica sportiva, durante Vivicittà è stata organizzata anche una passeggiata per la pace grazie alla collaborazione della Caritas.

L’assessore Patrizia Martelli ha commentato positivamente l’entusiasmo che Vivicittà riesce a generare, unendo diverse persone nella competizione sportiva. La manifestazione ha avuto un grande successo, con 300 partecipanti alla sfilata per la pace e oltre mille persone presenti alla partenza della corsa.

Il direttore della Caritas, Corrado De Dominicis, ha sottolineato l’importanza di promuovere la pace e di dire no alla guerra attraverso iniziative come Vivicittà. Anche la prevenzione è stata al centro dell’evento, con uno screening proposto in piazza Salotto che ha visto la partecipazione di molte persone.

Il vincitore assoluto di Vivicittà 2026 è stato il keniano Simon Kibet Loitang dell’Asd Atl. Vomano, che ha concluso il percorso in 30:03. Tra le donne, la prima classificata è stata Alessia Righetti della Polisportiva Tethys Chieti. Gli organizzatori si sono detti molto soddisfatti dei risultati e dell’affluenza di partecipanti, ringraziando il Comune e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

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