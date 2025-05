Atri, aperto lo sportello di ascolto psicologico per diabetici

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Attivato uno sportello di ascolto psicologico nella Uos di Diabetologia dell’ospedale di Atri – aggiunge la nota pubblicata. Il nuovo servizio è gestito dalla psicologa Sara Ferretti, che ha una lunga esperienza nell’ambito del supporto alle persone con patologie croniche – si apprende dalla nota stampa. Lo sportello, attivato in collaborazione con la Uosd di Assistenza psicologica, nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, supporto e confronto rivolto a tutti i pazienti che desiderano affrontare insieme a un professionista gli aspetti emotivi, psicologici e relazionali legati alla gestione del diabete, sue complicanze e malattie metaboliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo sportello sarà attivo ogni venerdì della settimana, dalle ore 8 alle 15 negli ambulatori della Uos di Diabetologia del “San Liberatore”, la cui responsabile è Emanuela Cannarsa – si legge sul sito web ufficiale. “Siamo convinti che questo nuovo servizio possa rappresentare un valido supporto per il benessere complessivo dei nostri pazienti – In un secondo momento lo sportello potrà coinvolgere pazienti con patologie endocrine come il morbo di Addison, l’osteoporosi e l’ipertiroidismo”, commenta Valeria Montani, direttore della Uoc Malattie endocrine e Diabetologia all’interno della quale è incardinato il servizio – Ufficio stampa ASL TERAMO 20.5.2025

