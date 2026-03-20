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Atri, delegazione spagnola visita la “Scuola in ospedale”

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ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Una delegazione spagnola visita la “Scuola in ospedale” di Atri – precisa la nota online. Prosegue con successo il progetto Erasmus dell’istituto comprensivo di Atri: martedì la “Scuola in ospedale” ha accolto una delegazione proveniente dal Ceip Nuestra Señora de Fátima (Molina de Segura, Regione di Murcia, Spagna). La visita segue a quelle, avvenute nelle scorse settimane, dei rappresentanti di Portogallo, Romania e Grecia – si legge sul sito web ufficiale. La visita ha confermato il grande interesse internazionale per la “Scuola in ospedale” di Atri, considerata un’eccellenza del sistema scolastico pubblico nazionale – si apprende dalla nota stampa. Questa realtà nasce da una sinergia ultraventennale tra il sistema scolastico regionale abruzzese e la Asl di Teramo, dove è presente nei presidi di Atri e Teramo – recita il testo pubblicato online. Alla delegazione spagnola sono stati illustrati l’organizzazione delle attività didattiche e l’approccio pedagogico con i piccoli pazienti – aggiunge la nota pubblicata. Ad arricchire l’incontro è stata la presenza dei clown dell’associazione di volontariato Zupirù, partner storico della scuola – viene evidenziato sul sito web. Hanno accolto la delegazione Pietro Ripani, responsabile del Centro di riferimento regionale per la fibrosi cistica, Silvia Di Battista, responsabile di Pediatria e del Centro di riferimento regionale di auxologia pediatrica, la coordinatrice infermieristica Maria Di Sabatino e il personale sanitario in servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad accompagnare i docenti spagnoli erano presenti Giuliana Di Pasquale, referente Erasmus dell’istituto comprensivo di Atri, insieme ai docenti della “Scuola in ospedale” Cristiana Ierace e Danilo Del Nibletto – recita il testo pubblicato online. Ufficio stampa ASL TERAMO 20.3.2026

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

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