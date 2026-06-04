Atri. Inaugurazione food truck con Ministro Locatelli, D’Incecco e Imprudente: Rurabilandia modello virtuoso di inclusione, governo vicino ai territori

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha presenziato oggi all’inaugurazione del nuovo food truck della fattoria sociale e didattica Rurabilandia ad Atri in Abruzzo. All’evento erano presenti anche Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, insieme al vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente.

In questa occasione, D’Incecco ha sottolineato l’importanza di Rurabilandia come modello di inclusione e di valorizzazione delle capacità delle persone. La struttura offre attività che vanno dall’agricoltura alla trasformazione dei prodotti, dalla ristorazione alla cura degli animali, fornendo un ambiente dove il lavoro diventa uno strumento di crescita, autonomia e integrazione sociale.

Il nuovo food truck non sarà solo un mezzo di trasporto, ma consentirà ai ragazzi di portare i prodotti realizzati nella fattoria sul territorio, offrendo opportunità di formazione e inserimento lavorativo. Un vero strumento di inclusione che permetterà di far conoscere il lavoro quotidiano svolto nella struttura.

Imprudente ha aggiunto che Rurabilandia rappresenta un modello di inclusione che rende orgogliosa la regione dell’Abruzzo. La presenza del Ministro Locatelli conferma l’attenzione verso realtà che producono risultati concreti e mettono al centro la persona. È emersa l’importanza di continuare a lavorare insieme tra istituzioni, enti e territorio per garantire una reale inclusione sociale e lavorativa e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La presenza del Ministro Locatelli testimonia la grande attenzione del governo verso i territori e tutte quelle realtà che lavorano per costruire percorsi di inclusione autentica. La Lega e la giunta regionale si sono unite nell’apprezzare il lavoro svolto da Rurabilandia e nell’incoraggiare iniziative che promuovono l’inclusione e l’empowerment delle persone con disabilità.