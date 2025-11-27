Atri, infiltrazioni nel blocco operatorio per le forti piogge

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Sospesa temporaneamente l’attività chirurgica A causa delle forti piogge questa mattina si sono verificate infiltrazioni d’acqua nel blocco operatorio dell’ospedale di Atri – Alle 11 è stata dunque temporaneamente sospesa l’attività chirurgica in modo da consentire un tempestivo intervento di ripristino dei locali – precisa la nota online. Sono tuttora in corso le operazioni per eliminare le infiltrazioni e riportare le sale in condizioni di normalità. L’Azienda si scusa con i pazienti per il disagio, assicurando il massimo impegno per ripristinare l’attività operatoria al più presto – Ufficio stampa ASL TERAMO 27.11.2025

