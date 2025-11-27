- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAtri, infiltrazioni nel blocco operatorio per le forti piogge
Attualità

Atri, infiltrazioni nel blocco operatorio per le forti piogge

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Sospesa temporaneamente l’attività chirurgica A causa delle forti piogge questa mattina  si sono verificate infiltrazioni d’acqua nel blocco operatorio dell’ospedale di Atri – Alle 11 è stata dunque temporaneamente sospesa l’attività chirurgica in modo da consentire un tempestivo intervento di ripristino dei locali – precisa la nota online. Sono tuttora in corso le operazioni per eliminare le infiltrazioni e riportare le sale in condizioni di normalità. L’Azienda si scusa con i pazienti per il disagio, assicurando il massimo impegno per  ripristinare l’attività operatoria al più presto – Ufficio stampa  ASL TERAMO 27.11.2025

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it