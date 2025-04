Atri, la Lega italiana Fibrosi cistica dona un bioimpedenziometro

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Il reparto di Fibrosi Cistica dell’ospedale di Atri si arricchisce di una nuova strumentazione all’avanguardia: un bioimpedenziometro di ultima generazione che consentirà una valutazione più accurata della composizione corporea dei pazienti – aggiunge la nota pubblicata. A donarlo al centro di riferimento regionale che ha sede al “San Liberatore” è stata la Lega italiana Fibrosi Cistica: il suo presidente Celestino Ricco ieri ha consegnato l’apparecchio nelle mani del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, in una informale cerimonia alla presenza del direttore di presidio Marino Iommarini, del responsabile della Uosd Fibrosi Cistica Pietro Ripani e del personale del reparto – aggiunge testualmente l’articolo online. La bioimpedenziometria è una tecnica non invasiva che permette di analizzare la distribuzione di massa magra, massa grassa e stato di idratazione del corpo, parametri fondamentali per il monitoraggio nutrizionale e clinico dei pazienti affetti da fibrosi cistica – Grazie a questo strumento, il team multidisciplinare potrà personalizzare ancora di più le strategie terapeutiche e nutrizionali, migliorando la qualità dell’assistenza e l’efficacia dei trattamenti – aggiunge la nota pubblicata. I pazienti con fibrosi cistica spesso presentano malassorbimento dovuto a insufficienza pancreatica e aumento del fabbisogno energetico legato all’infiammazione cronica e alle infezioni respiratorie: un bioimpedenziometro consente di rilevare precocemente i segni di malnutrizione, anche quando il peso corporeo è stabile, garantendo interventi tempestivi – aggiunge la nota pubblicata. L’uso di un impedenziometro è rapido e non invasivo, un vantaggio per pazienti che richiedono frequenti controlli medici; è sicuro anche in bambini e adolescenti, che rappresentano una parte significativa della popolazione con fibrosi cistica – viene evidenziato sul sito web. “Grazie alla generosità e alla sensibilità di chi ha a cuore la salute delle persone possiamo compiere un ulteriore passo avanti nella qualità dell’assistenza che offriamo ai pazienti affetti da fibrosi cistica”, ha dichiarato il direttore generale, “Con grande piacere e profonda gratitudine accogliamo quest’importante donazione – si apprende dalla nota stampa. Voglio ringraziare la Lega Italiana Fibrosi Cistica e il suo presidente Celestino Ricco per questo atto di grande solidarietà. Il sostegno concreto, la presenza attenta e costante e l’impegno di questa associazione sono per noi fondamentali”. Video Ufficio stampa ASL TERAMO 23.4.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it