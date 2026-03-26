Atri: Piercesare Stagni porta il grande cinema in classe per il progetto “Dentro lo schermo 3”

Si è svolto ieri al Polo liceale “L. Illuminati” di Atri, un importante incontro formativo dedicato al cinema e al territorio abruzzese. L’iniziativa è stata inserita nel progetto “Dentro lo Schermo 3”, finanziato nell’ambito del bando ministeriale “Cinema per la Scuola” (CIPS 2025). Il protagonista della mattinata è stato Piercesare Stagni, presidente della Abruzzo Film Commission, che ha guidato gli studenti in un coinvolgente percorso attraverso la storia del cinema in Abruzzo.

“Sono molto felice di far parte di questo importante progetto didattico – ha commentato Stagni – ieri abbiamo avuto un incontro con tanti ragazzi, con i quali abbiamo esplorato il profondo e poco conosciuto rapporto tra il cinema e l’Abruzzo. Ci sono, infatti, molti attori, registi e titoli che hanno raccontato l’Abruzzo e sua identità nel corso degli anni.”

Stagni, storico del cinema, critico cinematografico e docente, è noto per il programma “Il cinema racconta” su LaQtv e per essere autore della collana di volumi “Il cinema forte e gentile. I film girati in Abruzzo. Le trame, i luoghi, gli aneddoti”. Durante l’incontro sono stati coinvolti gli studenti dei laboratori audiovisivi provenienti da quattro scuole: il Liceo “Illuminati” di Atri, l’IIS “U. Pomilio-Galiani-de Sterlich” di Chieti, il Liceo “Marconi” di Pescara e l’IIS “E. Alessandrini” di Montesilvano.

Durante la lezione, Stagni ha illustrato come l’Abruzzo sia stato, nel tempo, scenario privilegiato di numerose produzioni cinematografiche, dai capolavori del Neorealismo alle più recenti opere d’autore, passando per suggestive pellicole di genere girate tra borghi e castelli della regione. Un racconto ricco di aneddoti, riferimenti storici e spunti critici che ha permesso agli studenti di comprendere come il territorio non sia mai un semplice sfondo, ma un elemento narrativo essenziale del linguaggio cinematografico.

Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti e dagli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento, che ha saputo coniugare divulgazione, passione e formazione, lasciando nei partecipanti nuove prospettive e ispirazioni per il loro percorso nel mondo del cinema.